Pardo, nou fitxatge del CF Cubelles

Després de l'arribada fa uns dies del defensa central Francisco Caparrós Mateos "Capa", procedent del Suburense, el CF Cubelles ha presentat oficialment al mitjapunta Pardo, que arriba des del Segur de Calafell, de Segona Catalana, per reforçar l'atac del quadre que entrena Xavi Vilagut.

José Pardo Fernández té 23 anys, ha disputat 27 partits en la temporada 2016-17, 22 d'ells com a titular, i ha marcat un gol. El nou jugador del CF Cubelles ja va pertànyer a l'Entitat des de categoria aleví fins amateur i ara torna a casa després de tres temporades al Segur de Calafell.

Pardo destaca per la seva tècnica, per la seva visió de joc i per la seva capacitat per assistir als davanters. El jugador s'ha mostrat "il·lusionat per tornar a la que considera casa seva" i ha afegit que espera aportar la seva "experiència en una categoria superior".