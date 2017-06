Josep Maria Cremades presenta també la seva candidatura al CF Vilanova

Cremades va anunciar el seu equip composat per ell mateix, Urko Fernández, Juanjo López, Diego Rivero, Paco Carmona i Sandra Giralt.

Fernández, López i Carmona van abandonar la passada junta directiva per discrepàncies amb el president, també denominat en alguna altra ocasió ahir, com el dictador o president tribuner.

Cremades va apel·lar a un discurs recuperador del crèdit, de la fe perduda en un club, en la seva tradició, i en el bon nom i posició a Catalunya del futbol del Vilanova, perduts pel maltractament rebut pels jugadors del club en els últims anys i especialment per uns directius que han destrossat segons les seves paraules el club en els dos últims anys, en una gestió qualificada d'opaca, gens transparent. Cremades confés socialista en les seves manifestacions d'ahir, va manifestar conscient possiblement que no és favorit, que si Susana Diaz va ser vençuda per Pedro Sánchez, ell sens dubte pot guanyar també aquestes eleccions.

Amb la boca petita va manifestar que el triomf de la seva candidatura seria saludada amb un cert entusiasme per l’Ajuntament de Vilanova, amb el qual manté segons el seu semblar una excel·lent relació. Cremades va anunciar també que Pérez Martos de l'Anoia seria l'entrenador de l'equip vilanoví si guanyava la seva candidatura. També va reconèixer la bona tasca de la gestora del futbol-base si bé caldrà estudiar si s'ha de recuperar la temporada 2.018-2.019. També es va incidir amb la necessitat d’estar més en contacte amb el soci, augmentar la massa social i rebaixar com Laffite el carnet de soci a 50 euros, 30 euros pels jubilats.

Carmona que va manifestar haver-se apartat en favor de Cremades pel bé del club i dels socis, encara que sense determinar de manera clara la causa de tal decisió. Va aparèixer en un vídeo d'un parell de minuts de durada amb el fons amb l'himne del club en una proclama que va recordar per moments a l'alcalde Ozores en "Bienvenido Mr. Marshall". Una actuació totalment innecessària, tant entranyable per moments com de risotada.

Carmona va manifestar tenir aparaulats vint jugadors que per discreció mantenia en l'anonimat si bé va deixar anar els noms dels jugadors David Martínez i Sergio Ximenes tots dos en el futbol-sala? i el del porter ex Vilanova i la passada temporada en el Sitges, Eric Gonçalves.

Juanjo López, l'home dels números i sens dubte i amb diferència ahir la intervenció més brillant, va exposar la complicada situació del club i la seva viabilitat futura, va aventurar un pressupost de 65.000 euros amb superàvit per a la propera temporada proveït d'un power point ben elaborat i va deixar entreveure en diverses ocasions la desaparició injustificada de certa quantitat de diners que sense citar noms es va intuir clarament era obra de l'expresident Sánchez així com la necessitat imperiosa corroborada per Cremades d'abonar els saldos pendents deguts a diversos proveïdors locals.



També va haver-hi paraules per Laffite especialment de Carmona al que va acusar de no deure-li res el club en contra de les seves manifestacions, atès que s'està beneficiant segons paraules del ex precandidat de publicitat gratuïta del club. La pèrdua de patrocinadors com Granier i Red Pizza (que s'esperen recuperar) és tributària que a la primera res vol saber de diverses persones del club, i el segon d'un contracte erroni a deu anys a canvi pràcticament de xavalla segons López.

La candidatura també va prometre rehabilitar íntegrament el contracte rubricat en el seu moment per una empresa de l'ex-president Calvo present ahir a la sala, amb el club i a petició d'aquest i que es considera un incompliment del club atès que es va pagar una quantitat a canvi de res, concretament una quantitat en metàl·lic (com a part del preu) d'uns 1.000 euros que va desaparèixer i de la qual suposadament va poder apropiar-se l'expresident Sánchez, segons va manifestar també López. Tots aquests tripijocs va assegurar l’ex tresorer, el van obligar a dimitir amb caràcter immediat i sense alternativa.

Sembla que tant Laffite com Cremades desconeixen l’existència d’altres deutes del club, algunes amb una entitat bancaria i algunes altres de caràcter judicial, el volum conjunt de les quals puja més de 100.000 euros i que s’inicien a l’època de Ramón Centaño amb una empresa de representació de jugadors, i amb Teo Traveria.

Potser és que a algun o a tots se’ls va oblidar de posar-ho als darrers balanços i assemblees de socis.

En definitiva, una interessant presentació regada amb cava i pizza al final, on es va apuntar un projecte de futbol si arriba òbviament a ser realitat de cert calat, un dibuix preocupant però esperançador econòmic de la situació. Una multitud de crítiques algunes d'elles reiterades i innecessària a l'anterior directiva, i molt ressentiment, el que pot penalitzar en les votacions, perquè el soci si d'alguna cosa estarà molt cansat és de tanta lluita intestinal i inútil entre els uns i els altres i els seus ressentiments.