Pol Retamal aconsegueix un doble rècord d'Espanya júnior

Els dies 28 i 29 de juny es va celebrar a l'estadi Joan Serrahima de Barcelona el Campionat de Catalunya Absolut, on el Club Atletisme Velocistes Penedès tenia una molt bona representació.



Un espectacular Pol Retamal, atleta del F.C.Barcelona i monitor dels Velocistes Penedès, aconseguia un doble rècord d'Espanya júnior (semifinals i final) per guanyar el Campionat de Catalunya absolut, amb una gran solvència.

Gran rendiment del Pol, que ja supera els seus problemes als isquios, i per fi comença a gaudir competint. Només un dia poc apte per córrer, pel fort vent canviant, i la pluja que va caure, així com dues dolentes sortides, van evitar que trenques la barrera dels 21 segons.