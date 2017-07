La quarta edició del torneig de futbol 7 aquest dissabte a Aiguadolç

La edició d’enguany comptarà amb un equip menys que la darrera edició, finalment seran 6

Torna el futbol 7 al municipal d’Aiguadolç, aquest dissabte ho fa en la quarta edició, organitzat pel CF Suburense en la que s’ha aconseguit tot i les dificultat trobades pràcticament igualar la participació de la darrera temporada que va ser de set equips, enguany seran sis, no participen els guanyadors del darrer any, el Guitar Shop.

Serà a partir de les 10 del matí quan comenci a rodar la pilota en la que s’espera presenciar un molt bon nivell de futbol, en un torneig en que el equips participants son Frankfurt El Surtidor, Penya Caliu, CPV Restaurant, Rayo Vayacaño i Xiringuito la Barra.

Com en la darrera edició, el torneig estarà composat per dos grups el A i B, amb tres equips els primers de cada grup aniran directe a la semifinals mentre els dos segons se l’hauran de jugar per ocupar els altres dos llocs per la semifinal, els que perdin hauran de lluitar pel cinquè i sisè lloc. Una altre edició en que es tornarà a veure moltes cares molt conegudes del futbol comarcal i que per tercer any consecutiu participa un CPV Restaurant que arrossega una magnifica afició que li dona molt de color al torneig.