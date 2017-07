La XI Cursa Solidària País del Cava vol batre rècords per la Marató de TV3

La Confraria del Cava, amb el suport tècnic d’Octagon, ha presentat avui l’onzena edició de la Cursa Solidària País del Cava, que es disputarà el diumenge 29 d’octubre. Com ja s’ha fet durant la darrera dècada, la cursa enllaçarà Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia amb un únic objectiu: recollir fons per la Marató de TV3 que aquest any estarà destinada a les malalties infeccioses.

Aquest tipus de mals són les responsables de la mort d’1 de cada 3 persones al món, i per això el president de la Confraria del Cava, Antoni de la Rosa i Torelló, ha demanat la implicació del màxim de persones possible, per mirar de superar la recaptació de l’any passat, en què es van recollir 14.010 euros. Aquest any, assolir l’objectiu serà més fàcil, ja que la Confraria ha signat un conveni amb CaixaBank, el qual vol mantenir el compromís real i concret amb el territori de l’Alt Penedès, i a través de la seva Obra Social recolzarà la iniciativa esdevenint un dels principals col·laboradors. Durant els darrers 10 anys la mitjana de participació en la Cursa Solidària País del Cava ha estat d’unes 1.500 persones, i s’han aconseguit recaptar més de 106.000 euros per la Fundació de la Marató de TV3. De la Rosa espera, amb l’edició d’enguany, arribar als 120.000 euros.

El funcionament de la cursa serà igual que els darrers anys. El tret de sortida es donarà a les 10 del matí a la rambla Sant Francesc de Vilafranca, i recorrerà els 13,4 quilòmetres que separen la Capital del vi (Vilafranca) i la Capital del Cava (Sant Sadurní). Per fomentar la participació familiar en la iniciativa, es manté la possibilitat de participar corrent o caminant, amb un límit màxim de 3 hores per completar el recorregut. També enguany hi haurà tres punts d’avituallament durant el trajecte. La cursa passarà pels municipis d’Avinyonet del Penedès, La Granada i Subirats, que des de fa anys s’impliquen de valent en la iniciativa. Es manté el servei de bus que traslladarà gratuïtament els corredors que es vulguin desplaçar des de Sant Sadurní fins a Vilafranca, per prendre part en la sortida, com els que vulguin tornar a la capital penedesenca un cop finalitzada l’activitat. També hi haurà els habituals serveis de dutxa i vestidors, que s’instal·laran a la zona esportiva de Sant Sadurní.

Com l’any passat, inscriure’s a la Cursa Solidària País del Cava té un cost de 10 euros, que s’entregaran íntegrament a la Fundació de la Marató de TV3. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a la pàgina web www.runedia.com.

Molts premis

La XI Cursa Solidària País del Cava també inclourà el Memorial Pitu Cols, membre destacat de la Confraria del Cava durant 24 anys que va morir fa quatre anys. Aquest premi, patrocinat pel també confrare de l’entitat, Tomàs Salvador, guardonarà el participant més jove i el més veterà de la cursa. També es mantenen enguany els diferents premis que els Ajuntaments d’Avinyonet del Penedès i Subirats lliuraran als millors de la carrera.

Com ja es va fer l’any passat, els participants podran recollir els seus dorsals dos dies abans de la cursa, el 27 i 28 d’octubre (a les oficines de Turisme de Sant Sadurní i Vilafranca, respectivament), i també el mateix dia 30, a partir de les 8 del matí, a la rambla Nostra Senyora de Vilafranca.

A la presentació de la XI Cursa Solidària País del Cava, que s’ha fet aquest dimecres a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP), també hi ha assistit: el conseller comarcal d’Esports del CCAP, Raul Casado Olivella; la directora comercial de CaixaBank a Barcelona Província, Cristina González; la regidora de Turisme de l’Ajuntament de Vilafranca, Dolors Rius; la regidora d’Esports de l’Ajuntament de Sant Sadurní, Laura Salvador, i el director tècnic de la cursa, Francesc Osuna.