Ple de gom a gom a la Festa de l’Esport de Vilafranca

Aquest dimecres es va celebrar a l'Auditori municipal la Festa de l’Esport de Vilafranca de la temporada 2016/2017, que va reconèixer tots aquells esportistes vilafranquins que durant la temporada actual han assolit fites destacables.

El jurat dels premis de l’Esport de Vilafranca, format per Pere Catasús, Bernat Domènech, Jordi Fernàndez, Laura Màrquez, Maria Ripoll i Àngels Ventura, ha decidit en aquesta ocasió premiar com a Millor equip masculí l’equip sènior de 3a divisió nacional del FC Vilafranca, que per segona temporada consecutiva s’ha classificat per jugar els play-off d’ascens a 2a B i s’ha proclamat guanyador per primera vegada del Torneig d’Històrics.

Com a Millor equip femení, ha estat escollit el duet infantil format per Júlia Monreal i Laia Navarro, del Club Twirling Dreamdance Vilafranca (1es classificades al Campionat de Catalunya en duet infantil de twirling, 4es classificades al Campionat d’Europa en duet infantil de twirling i 2es classificades a la Copa d’Espanya en duet infantil de twirling)

Com a millor esportista individual han estat escollits ex aequo Jordi Romeu, del Club Natació Vilafranca (Campió d’Espanya Open de llarga distancia, Campió d’Espanya Open Máster en aigües obertes i Campió de Catalunya Open Máster en aigües obertes, tots tres en categoria de més de 35 anys) i Pere Joan Roig, de Vilabikes Club Vilafranca que s’ha proclamat campió del món de MTB, en categoria Master-50.

Com a millor esportista individual femenina, s’ha guardonat Olga Cabrera, del Club Esportiu Penedès que s’ha proclamat campiona del Món en 10 km marxa, categoria F40, campiona del Món en 3.000 m marxa indoor, categoria F40 i campiona de Catalunya en 3.000 m marxa i 5 km marxa, categoria F40.

La regidora d’Esports, Anna Doblas, encarregada d’obrir l’acte, es va mostrar“molt satisfeta de l’alt nivell dels esportistes vilafranquins. Tenim gent de totes les edats, des de veterans a infants, competint per ser els millors en les seves categories i modalitats. Tenim un gran futur al davant perquè la pedrera és increïble”.

Per la seva banda, l’Alcalde Pere Regull va cloure l’acte afirmant que els esportistes guardonats tan sols són “la punta de l’iceberg de la molta gent que fa esport a Vilafranca, ja sigui individualment o en equips o entitats. Els que triomfen són el reflex d’una societat que es belluga per estar més sana i forta tant de cos com d’esperit”. L’Alcalde també ha anunciat la propera ampliació del Pavelló de la Gamba que permetrà guanyar 3 pistes poliesportives més. “Ara que econòmicament l’administració comença a veure la llum és just que invertim en instal.lacions esportives. Qualsevol inversió en instal.lacions s’omplirà perquè som conscients que hi ha un dèficit respecte a la gran quantitat de gent que fa esport a Vilafranca”, ha explicat Regull.