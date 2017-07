Alejandro Bravo del CN Sitges aconsegueix medalla de bronze

Campionat de Catalunya Aleví de natació

El passat cap de setmana, l’equip de natació aleví del Club Natació Sitges va participar als Campionats de Catalunya amb un total de 12 nedadors, aconseguint noves millors marques personals i arribant a 3 finals.

L’Alejandro Bravo va destacar aconseguint la medalla de bronze en la prova dels 100 lliures i 1 diploma en la prova dels 100 esquena. L’Eric García també va aconseguir uns resultats destacables, aconseguint un diploma per la 6ª posició en els 200 lliures i una 9ª posició en els 400 lliures. En noies l’Andrea Rodríguez va aconseguir el diploma de sisena classificada en els 100 braça.

La resta de l’equip, format per Pol Portillo, Teo Roch, Pau Rios, Eric Atienza, Míriam Sánchez, Abigail de Ronne, Martina Campos i Maria Peris, l’Alex Matas va ser baixa per una lesió a la ma, van aconseguir millorar les seves marques personals en les proves en les que van participar com també en els relleus 4x100 estils, 4x100 lliures i 8x50 lliures.

Triatló Olímpic del Pont de Suert

El passat diumenge es va celebrar la XIII edició del Triatló Olímpic del Pont de Suert, competició puntuable per a la Lliga de Clubs de Triatló i que va comptar amb la presencia de nou triatletes del Club Natació Sitges que van aconseguir completar els 1500m de natació, els 40km de ciclisme i els 10km d’atletisme.

Els resultats dels sitgetans van ser Verónica Àvila (2h34’17”), Patricia Pérez Navarro (2h38’36”), Serena Serra (2h44’), Iván Sánchez (2h13’24”), Sergi Riba (2h14’03”), Nacho Alcaraz (2h14’51”), Enric Buch (2h15’27”), Jose Gonzálvez (2h39’25”) i Nico Sáenz (2h08’56”).