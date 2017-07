George Savescu guanya la prova de mig fons de 90ª

Dissabte 1 de juliol el nedador del Club Natació Vilanova, George Savescu, va guanyar la travessia de Mig Fons sobre la distància de 2,5 Km del Port de Barcelona.

Una prova de reconegut prestigi que aquest any ha modificat la seva data habitual al incloure entre les seves proves un event de caire internacional reservat a seleccions estatals de 10 Km.

Per altra banda el mateix cap de setmana es van celebrar a Badajoz els Campionats d’Espanya Màster d’Estiu amb la participació de dos nedadors del Natació Vilanova, Francisco José Herrera en la categoria de +35 anys va aconseguir pujar al podi en les proves de 800, 400 i 200 metres lliures i Francisco Villaden en la categoria de +55 on va ser 3r en la prova de 50 m braça. Les inclemències meteorològiques van ser les protagonistes d’un campionat amb molt de vent que fins i tot va fer caure el sistema de cronometratge automàtic a l’aigua i el fred. L’últim dia la temperatura de l’aigua no superava els 18º.