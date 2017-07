Tres podis per les patinadores sitgetanes al Trofeu de La Llagosta

El passat dia 1 de juliol les patinadores sitgetanes van participar al 2on. Trofeu de La Llagosta, en un dia calorós i sobre una pista d’unes característiques diferents, i desconegudes per les 9 patinadores sitgetanes.

Resultats força bons en totes les categories, que es resumien en 3 podis per Daniela Subirana (1ª iniciació C menors), per Alejandra Garcia (1ª iniciació C majors), i per Cora Ortiz (3ª iniciació B menors).

Aquest cap de setmana altres patinadores del club han participat en el Campionat de Catalunya Cadet B, en el Trofeu Comitè Cadet C, i d’aquesta manera tancaran la primera part de la temporada, amb un Festival d’Estiu el pròxim 15 de juliol al Pavelló Municipal de Pins Bens.

Dels dies 26 al 28 de juny, l’actual campiona d’Espanya sènior de patinatge artístic, Mònica Gimeno, va impartir unes intenses jornades de tecnificació a 25 patinadores, entre les quals moltes del nostre club.

Durant 3 dies sencers, les noies van tenir l’oportunitat de millorar la seva tècnica i coneixements, i de compartir estones inoblidables totes juntes. La part tècnica d’aquest estatge va anar a càrrec tant de Mònica Gimeno, com del nostre entrenador Manolo Hernández, la professora de ball Megan McEvoy, i el coach de la Federació Catalana de patinatge Jordi Gatnau. Un gran èxit a paraules de totes les participants.