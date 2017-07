Presentat el Cafès Novell CP Vilafranca Capital del Vi 17/18

Aquest dimecres a les instal·lacions de Cafès Novell, el Club Patí Vilafranca va presentar tota la seva plantilla al complet, així als noms ja coneguts dels jugadors que continuaven de la temporada passada: David Arellano, Marc Vázquez, Mia Martí, Àngel Rodríguez i Lluis Ferrer, s’hi afegeixen les noves incorporacions com les ja presentades, Enric Martí i Carles Rodríguez, i ahir es van saber els altres noms, que són: Ferran March, Biel Salvadó i el porter Miquel Quintana, a més queda una plaça lliure per un jugador de la base del Club.

A més a més, enguany el Patí Vilafranca, estrenarà nous encarregats des de la banqueta, que seran l’entrenador Francesc Bargalló i com ajudant en Roger Juncosa que farà les tasques de segon entrenador. La resta d’staff tècnic és el mateix que el de la temporada passada, amb Cesc Roca com a preparador físic, Raimon Mascaró com a delegat, Marcial González com a utiller, Jordi Mascaró encarregat de les estadístiques i Adrià Solís (FisioCorp) com a fisioterapeuta.

Imatge de les noves incorporacions per la propera temporada: Francesc Bargalló (entrenador), Roger juncosa (2n entrenador) i els jugadors, Enric Martí, Carles Rodríguez, Miquel Quintana, Ferran March i Biel Salvadó a les instal·lacions centrals de Cafès Novell

Al final de la presentació hi va haver una xerrada sobre nutrició impartit per la vilafranquina Àstrid Barqué, que va explicar als jugadors els millors hàbits alimentaris per tal de poder millorar el procés digestiu i tenir una dieta saludable, on tots els integrants van poder preguntar els dubtes que tenien.



Campus Kids celebra el seu 10 aniversari jugant a hoquei

Aquesta passada setmana es va celebrar al pavelló d’hoquei de Vilafranca la desena edició del Campus Kids d’hoquei patins. El Campus que compta amb una bona trajectòria va comptar amb una 30 de jugadors que van voler passar un dies d’allò més entretinguts on van comptar amb les visites de diversos jugadors de l’Ok Lliga, com Joan Vázquez, Gerard Camps o David Arellano, i van poder aprendre la tècnica individual mitjançant diversos jocs. A més també van fer partits i diverses activitats, com visitar els alumnes de Mas Albornar i refrescar-se a la piscina. En definitiva, uns diens lúdico-esportius on els més menuts s’ho van passar d’allò més bé.