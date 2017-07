García-Galcerán i Naya-Mora s'imposen a Cunit

La parella femenina formada per Marta García i Marta Galcerán, i la masculina formada per Javier Naya i Carles Mora s'han imposat en la cinquena prova del Vichy Catalan Vòlei Tour 2017 celebrada aquest cap de setmana a la platja de Les Sorres de Cunit on, de nou s'ha registrat un gran èxit de participació, amb les inscripcions plenes tant al quadre femení com al masculí.

La prova femenina ha comptat amb l'al·licient inesperat de la participació de la parella colombiana formada per les germanes Galindo, que porten dotze anys guanyant tots els campionats del circuit colombià de vòlei platja i invictes a nivell nacional des de 2006. Amb la seva participació al Vichy Catalan Volei Tour han iniciat una gira de tornejos per Europa per preparar la seva primera participació en un mundial, que es disputarà del 28 de juliol al 6 d’agost a Viena, Àustria. Partit a partit, les colombianes van anar adaptant-se a la platja de Cunit i a la pilota oficial del circuit català fins plantar-se a la gran final de diumenge. Davant seu es van trobar amb Marta Garcia i Marta Galceran, que era la primera vegada que participaven al campionat com a parella esportiva.

Contra pronòstic, les catalanes van saber trobar la manera de guanyar punt rere punt a les colombianes. García i Galcerán van remuntar i guanyar el primer set que semblava decantar-se clarament per a les germanes Galindo. En el segon parcial les forces es van igualar i Claudia i Andrea van trobar la manera de defensar-se del joc ràpid de les catalanes, per forçar així al set de desempat. En el tie break, tot i la igualtat inicial en el marcador, Marta Garcia i Marta Galceran van saber tancar el partit, que va comptar amb grans jugades per part de les dues parelles. El bronze va ser per la parella formada per Elena Biosca i Elena Peinador.

Quadre masculí

En el quadre masculí Carles Mora i Javier Naya arribaven de nou a la gran final després d’una disputada i llarga semifinal amb Agustín Correa i Jesús Ruiz. D’altra banda, Yamil Yanes i Hernan Tovar també es classificaven després de guanyar a Jordi Roca i Geni Da Silva. La final, com molts dels partits d’aquesta cinquena prova, es va allargar fins al tie break, que Carles Mora i Javier Naya van saber jugar i tancar per tornar a pujar al podi del Vichy Catalan Volei Tour per tercera vegada aquest any. La tercera posició del podi la van ocupar Jordi Roca i Geni Da Silva.

L’entrega de premis va comptar amb la presència d’Ivan Faccia, regidor d’Esports de Cunit i d'en Quim Ventura, director de la competició, que van van fer entrega dels trofeus als campions de totes les categories.