Gran festa del rugbi a Olivella

Diumenge acabava la temporada pel Rugbi Nova Olivella, amb la seva tercera edició del torneig internacional, que acostuma a fer cada estiu. Aquesta vegada venia l’equip gal·lès del Cowbridge RFC, que per segon any consecutiu repetia. A les 10 de matí, el col·legiat Stephen Land donava el xiulet de sortida, i els nois d'Olivella entraven al camp a menjar-s’ho tot.

Estava clar que l’experiència i sobretot la tècnica a la línia de l’equip gal·lès, marcarien el partit. El punt fort del Nova seria el seu pes a la davantera i als raks. El Cowbridge sortia a tope i als pocs minuts de començar el partit ja donava un avís amb una marca, després de jugar-la per la línia amb una velocitat impressionant, res d´amistós. I es posava amb 0 a 5, fallant el xut a pals addicional.

El Nova ho intentava però les imprecisions de passis a la mà feia que les pilotes acabessin en avant, i en possessió novament de l’equip de les illes. Línia un altre vegada i tres marques més, amb tir addicional, deixaven el marcador, molt en contra de l’equip de casa, per 0 a 17. Però Julio en una jugada de davantera de tot l’equip, anotava la reacció, posant al marcador, després del xut a pals, el 7 a 17. Però el Cowbridge continuava en la seva línia i abans del descans anotava el 7-25 i 7-32.

Amb una calor infernal continuava la segona part amb l’esperança de maquillar el marcador, molt advers en aquell moment…. Però la història només feia que continuar i l’èquip gal·lés seguia anotant sense parar 7-37, 7-42, 7-47, 7-52 i 7-64. Arribava la reacció del Nova, amb marca per la línia de James, una mica tard per posar el 14- 64. I finalment el Nova tornava a fer marca amb Pol i el Cowbridge, era l’últim en anotar amb el resultat final de 21-70, per l’equip gal·lès.

El resultat el de menys, el bon rotllo, va regnar tot el partit sense regalar ningú res. El Cowbridge, guanya per segon any consecutiu, el Torneig d’estiu del Nova Olivella. Eric, Julio (Capità), Miguel Angel, Raúl, Adri, Jaume, Manel, Gerard, Víctor, Axel, Franco, Ribot, Sergio, Eli, Andreas, James, Pol i Youssef.

Un bon tercer temps amb paella inclosa, entrega de Trofeus, per part del President, Lucas Madera Hernando, i un any més. Bones Vacances. Agrair l’organització, amb el nostre gran cuiner, tots els pares, els nois del Nova i altres equips com, Martorell, Sant Boi, SEL Vilanova, etc…., i al Cowbridge RFC.