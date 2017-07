Pol Retamal Ávila, subcampió d'Espanya als 200 metres

El passat cap de setmana es va celebrar el campionat d'Espanya júnior a Granollers, on els atletes del club atletisme Velocistes Penedès, Pol Retamal (FCB), Laia Saumell i Miquel Compte van competir de manera espectacular.

Pol Retamal Ávila, subcampió d'Espanya als 200 mll. El Pol no arribava al 100%, pensant en l'europeu, tot i això era el clar favorit, però un espectacular Daniel Ambrós (junior de 2n any) li treia l'or, i el rècord d'Espanya, en la millor cursa de la història de la categoria.

Espectacular Laia Saumell Castro, 6a d'Espanya als 100mt., en un campionat impressionant, on només el fortíssim vent en contra eviten una gran marca. Rècord comarcal júnior i absolut a la final amb 15''06, i una sortida dolenta, per posar un però. Temporada increïble per a ella, lluitadora e inconformista com ningú, l'actitud perfecte.

I gran campionat també per al Miquel Compte González als 110mt., que en un any complicat, i on li ha costat agafar el ritme, acaba l'any com un tiro, tornant a batre el rècord comarcal júnior dels 110mt amb 15''03 a les eliminatòries, que li donaven el passi a les semis amb el 8é temps. A les semis, i amb l'energia més justeta, feia una cursa més dolenta, per quedar de totes maneres en una boníssima 12a posició final, si bé amb el regust que amb la seva marca hauria passat a la final. De totes maneres, gran temporada per a ell, que li queda l'any que ve com a júnior per seguir millorant.