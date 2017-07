Recepcions als esportistes vendrellencs pels èxits assolits

Ahir, a la tarda, a la Sala de Plens de l'Ajuntament del Vendrell, l'alcalde, Martí Carnicer, i el regidor d'Esports, Ferran Trillas, van fer recepcions a tres entitats esportives pels èxits assolits a la temporada 2016-2017.

En primer lloc, es va rebre un grup de nois i noies del Club Runners El Vendrell, que han assolit diversos podis en campionats de Catalunya, d'Espanya i, també, europeus.

En segon lloc, es va fer un reconeixement a l'equip sènior de Segona Catalana d'hoquei del CE Vendrell, per haver aconseguit l'ascens a Primera Catalana.

I, en tercer lloc, va ser el torn de l'Associació Bàsquet El Vendrell, que es va presentar amb l'equip Infantil Femení, campió de Catalunya, i amb l'equip Sènior Masculí, campió de Catalunya Segona Categoria i que també ha aconseguit l'ascens a Primera Categoria Catalana.

Tant l'alcalde com el regidor van felicitar els esportistes i van agrair l'esforç de les juntes de les entitats, dels seus tècnics i, també, de les famílies per representar el Vendrell arreu on van i deixar-lo en tan bona posició en l'àmbit de l'esport.

Recepció als atletes del Club Runners Vendrell

Pau Calatayud

• Campió de Catalunya de 2000m Marxa en ruta Aleví FEBRER 2016

• 2n Campionat de Catalunya 2000m marxa en pista AL Aleví JUNY 2016

Raúl López

• Obté mínimes per al Campionat d'Espanya Juvenil en 100mll MAIG 2016

Griselda Serret

• 3a Campionat de Catalunya 2000m marxa en pista AL Aleví JUNY 2016

Makan Oliveres

• Campió de Catalunya en salt d'alçada en pista AL Aleví JUNY 2016

Noa Miguel

• 2a Campionat de Catalunya en salt d'alçada en pista AL Benjamí JUNY 2016

Nayara Amorós

• 3a Campionat de Catalunya promoció 60mll en pista AL Aleví JUNY 2016

Nerea Amorós

• Campiona de Catalunya de llançament Infantil en pista AL Cadet JUNY 2016

Equip infantil femení

• 3r Campionat de Catalunya de 3000m Marxa en ruta de clubs FEBRER 2016

L’equip el formen: Griselda Serret, Elsa Lozano, Nayara Amorós i Anna Rovirosa,

Equip aleví femení

• 2n Campionat de Catalunya de 2000m Marxa en ruta de clubs FEBRER 2016

L’equip el formen: Griselda Serret, Anna Rovirosa, Mar Lozano, Núria Vidal

Sandra Pizarro

• 4a al Campionat de Catalunya cadet i class. pel Campionat d'Espanya JUNY 2016

• Obté mínimes per al Campionat d'Espanya Cadet AL en martell DESEMBRE 2016

Griselda Serret

• Campiona de Catalunya 2000m marxa en pista coberta infantil FEBRER 2017

• 2a Campionat de Catalunya 3000m marxa en ruta infantil FEBRER 2017

• Campiona de Catalunya 3000m marxa en pista AL infantil JUNY 2017

• 3ª Campionat de Catalunya 2000 m marxa en pista AL Aleví JUNY 2016

Ainoa Rodríguez

• 3a Campionat de Catalunya de cros benjamí FEBRER 2017

Alex Sala

• Obté mínimes per al Campionat d’Espanya Cadet Al en martell DESEMBRE 2016

• Campió de Catalunya de martell (hivern) FEBRER 2017

Yoko Martínez

• Obté mínimes per al Campionat d'Espanya Cadet PC en 60mll FEBRER 2017

Ma Victoria Sanchez

• Campiona d'Espanya de Mitja Marató cat.W65 FEBRER 2016

• 3a Campionat Europeu de Mitja Marató cat.W60 MAIG 2016

Sonia López

• 3a Campionat de catalunya de 60mll en pista coberta cat.F35 FEBRER 2016

• 2a Campionat de catalunya de 200mll en pista coberta cat.F35 FEBRER 2016

• Campiona de Catalunya de 100mll en Categoria F35 JUNY 2016

• Campiona de Catalunya de 60mll en pista coberta cat.F35 JUNY 2016

• Campiona de Catalunya de 100mll aire lliure en Categoria F35 JUNY 2017

• Campiona de Catalunya de 200mll aire lliure en Categoria F35 JUNY 2017

Yolanda RodrÍguez

• 2a Campionat de Catalunya de 10 Km en pista AL cat.F35 MAIG 2017

Recepció als jugadors de la secció d'hoquei del CE Vendrell

El CE Vendrell d'hoquei de Segona Catalana assoleix l'ascens a Primera Catalana. Els jugadors que han fet possible aquesta fita han estat:

Martí Zapater

Pelayo Sanz

Pol Ferrer

Biel Salvadó

Joan Lluís Mudarra

Iker Casado

Arnau Dilme

David Lecha

Arnau Güell

Roger Pujol

Marçal Pujol

Aleix Català

David Paris

Aleix Navarrete,

Cos Tècnic:

Gonzalo Medina -- entrenador

Miguel Casado, Ramon Güell, Andreu Ferrer i José Zapater-- delegats

Recepció als jugadors de l'Associació de Bàsquet Vendrell

Equip Infantil Femení de Promoció

Campió Final Territorial de Promoció Categoria B-1

Campió de Catalunya Categoria B-1

Jugadores:

Claudia Caballero

Judith Ambrona

Julia Juan

Mariona Rovira

Montserrat Vigo

Julia Crespo

Maria Martinez

Paula Miravent

Laura Bordas

Liliana Ballesteros

Paula Toquero

Cos Tècnic:

Marc Rovirosa-- Entrenador

Eric Blay-- Entrenador

Clara Montes-- Ajudant



Equip Sènior Masculí Segona Categoria Categoria

Ascens Primera Categoria Catalana

Campió Lliga Segona Categoria Catala – Grup 02

Campió de Catalunya Segona Categoria

Jugadors:

Alejandro Cereto

Omar Francisco

Luis Casado

Yero Thiam

Oriol Mateu

Marc Molina

Jordi Nieto

José Gabaldon

Jordi Nieto

José Luna

David Alcón

Yeison Colon

Adrià Trouvé

Oriol Molina

Cos Tècnic:

Marc Rovirosa-- Entrenador

Amador Blas-- Ajudant

Carles Ambrona-- Delegat