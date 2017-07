4 medalles i un diploma per als sitgetans

Campionat de Catalunya Infantil

El Club Natació Lleida va ser l’amfitrió del Campionat de Catalunya Infantil d’estiu.



En un gran campionat la representació sitgetana va córrer per part d’Albert Piñol que en una mostra del seu gran potencial va aconseguir 3 medalles en les proves d’esquena, aconseguint l’or en els 50, la plata en els 100 i el bronze en els 200, convertint-se en l’únic nedador del campionat que assolia el podi en les tres proves d’esquena.

La quarta medalla dels sitgetans va ser per Mauro Ortega, que en els 200 metres papallona va arribar en la tercera posició, aconseguint, a més la mínima per poder participar als Campionats d’Espanya de la categoria la darrera setmana de juliol a Màlaga.

A punt d’aconseguir la medalla va estar també Jessica Sanchez, que en els 50 esquena va ser quarta a només 4 dècimes del podi. Alejandro Bravo, va nedar els 50 lliures on es va quedar a només 3 centèsimes de la mínima per Màlaga i els 100 lliures on es va quedar a 6 dècimes. En les proves de fons va prendre part Emma de Ronne que en uns disputadíssims 800 lliures va millorar el seu temps en 12 segons.

TRIATLÓ

Challenge Roth

Sense dubte un dels triatlons mítics del calendari internacional és el Challenge de Roth a Alemanya.

El passat diumenge 9 de juliol, dos triatletes del Club Natació Sitges, Ralph Birke i Robert Camarasa van completar els 3,8km de natació, 180km de ciclisme i 42,195 d’atletisme.

Ralph va creuar la meta en 11h25’33” i Robert en 11h40’56”.

Triatló Full de Vitoria

El triatló Full de Vitoria al País Basc celebrat el diumenge 9 de juliol amb la presencia de Joan Carles Serrat, triatleta del Club Natació Sitges va necessitar 11h23’54” per completar els 3,8km de natació, 180km de ciclisme i 42,195 d’atletisme.

Aquatló de Torredembarra

Els triatletes del Club Natació Joseba Arana, Rafa Llamas i David Martinez van participar el dissabte 8 de juliol a l’Aquatló de Torredembarra.

El mal estat del mar va obligar a suspendre el segment de natació i en el seu lloc es va celebrar una cursa d’atletisme de 10km

Arana va creuar la meta en l’11è lloc amb un temps de 39’05”, Llamas en el lloc 22 (40’16”) i Martinez al lloc 57 (45’44”).

ALTRIMAN:

Sergi Riba del Club Natació Sitges va participar al Triatlón Altriman (Les Angles – Francia) de distancia olímpica (1500m de natació, 40km de ciclisme i 10km d’atletisme).

Riba amb un temps de 2h44’06” va finalitzar en el lloc 40 de la classificació general.