Les pistes de les Roquetes es remodelaran íntergament i inclouran un camp Cruyff Court

Amb la remodelació de les Pistes de Sant Agustí de les Roquetes el govern municipal de Sant Pere de Ribes vol convertir aquest espai en un punt de referència per a la pràctica esportiva i la salut d’ús lliure integrant-lo en el seu entorn i obrint-lo a la població. Gràcies a un conveni de col·laboració signat avui dijous entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i la Fundació Johan Cruyff les instal·lacions tindran un Cruyff Court –un camp de futbol petit de gespa artificial- amb la finalitat de promoure els valors de l’esport i la inclusió social. El nou espai disposarà a més, d’un pista de bàsquet urbà, s’habilitarà la zona de passeig i descans i tindrà una sèrie d’elements d’entrenament físic al carrer o street workout. L’actuació, que contempla eliminar tota la tanca perimetral, podria estar acabada abans de final d’any i permetrà convertir l’actual àrea delimitada en una plaça esportiva oberta al veïnat i d’accés lliure amb grans obertures i baranes d’alçada més reduïda.

L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha explicat que “entenem l’esport com un element de vertebració social, la pràctica del qual no només afavoreix la salut de les persones sinó que a més fomenta uns valors positius que també ens ajuda ser millors persones i és integrador”. Per això considera que els equipaments han de tenir aquesta funcionalitat, ser de qualitat i donar un servei en condicions. Garrido també ha recordat que l’executiu local està treballant en un Pla de Salut municipal molt més global.

L’objecte del projecte recull la reordenació i renovació d’aquest indret per a aprofitar millor l’espai i aconseguir-ne un ús més adequat i que estimuli la pràctica esportiva, preveient-ne una reforma integral que “servirà per actualitzar els paviments, crear una nova grada, incorporar elements nous, instal·lar dues fonts, adequar la il·luminació i reforçar el sistema de sanejament, tot tenint cura dels acabats juntament amb el mobiliari urbà i altres aspectes de jardineria”, ha descrit la regidora de Joventut i Esports de les Roquetes, Noelia López.

El pressupost total de la inversió municipal serà d’uns 350.000 euros i el finançament del camp de futbol anirà a càrrec de la Fundació Cruyff. L’acord al què s’ha arribat permetrà a més dinamitzar l’espai al llarg de l’any. La director de la fundació, Pati Roura, ha comentat que “el més important de tot no és només construir un camp de futbol sinó el projecte social i educatiu que hi ha al darrera”. Precisament el conveni signat recull el compromís de col·laborar conjuntament en la celebració anual d’un campionat Cruyff Courts 6 contra 6, un esdeveniment de futbol per a joves amb capacitats diverses, i el projecte Cruyff Foundation Community Program, “que és un projecte educatiu de la Fundació a través del qual formem a joves per crear un esdeveniment esportiu, concretament el torneig escolar, el 6 vs 6, de nens i nenes d’11 i 12 anys. A partir d’aquí surt un campió del la ciutat que podrà compatir amb d’altres campions de ciutat del país, després organitzem un europeu i un mundial que es fa cada 4 anys”, ha afegit Roura.

Els Cruyff Courts són camps de futbol (42×28 metres) que la fundació ha instal·lat a diverses localitats dels Països Baixos i Espanya amb l’objectiu d’estimular a la població jove a practicar esport en general i futbol en particular. A través del projecte, la fundació fomenta el benestar físic i mental dels joves, mitjançant activitats esportives i de lleure, i fomenta la integració de diferents grups locals i ètnics.

Aquesta no és la primera vegada que col·laboren les dues institucions. El passat mes de maig es va inaugurar a l’escola Mediterrània un Pati 14 que va permetre millorar el pati del centre cobrint-lo amb pintures de diferents dissenys per fer-los més atractius per als nens i nenes, aconseguint així motivar-los a gaudir de l'espai combinant el joc i la pràctica de l'esport amb la finalitat d’aconseguir que els infants facin exercici i assolir diferents objectius socials i d'educació.

El camp de les Roquetes serà el 232 o 233 (depenent de la data exacta d’inauguració) dels Cruyff Courts que hi ha repartits per vint països del món. Aquest és el segon que hi haurà a la comarca, després del parc de la Quadra d’Enveja de Vilanova i la Geltrú que es va inaugurar l’any 2010.