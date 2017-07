El vilanoví Santi Triguero fitxa pel Castelldefels i continuarà jugant a Tercera

Una de les grans incògnites de l'estiu del futbol català ha quedat resolta avui mateix amb la confirmació del fitxatge del vilanoví Santi Triguero pel Castelldefels. Triguero s'ha compromès amb l'equip del Baix Llobregat després de posar el punt i final a quatre temporades consecutives al Vilafranca on s'havia convertit en una referència tant dins com fora del terreny de joc.

Al Castelldefels, el vilanoví podrà continuar competint a Tercera Divisió i, al mateix temps, tindrà l'oportunitat d'allargar més la seva ja de per sí dilatada i brillant trajectòria futbolística. A la formació blau-i-groga, per cert, coincidirà amb Joan Castillo que ha estat company seu al vestidor del degà penedesenc les darreres tres campanyes de lliga.

Triguero, jugador del Vilafranca, Vilanova, Gavà, Nàstic de Tarragona o Sant Andreu entre d'altres, ha viscut una segona joventut en les quatre temporades en els que ha estat al Vilafranca. Va arribar amb 36 anys al club i en aquest periode ha estat “pitxitxi” de Tercera Divisió dos anys consecutius (temporades 2014/2015 i 2015/12016) i, a més, ha contribuit de forma decisiva a la classificació de la formació quadribarrada per la disputa dels dos play-off d'ascens a Segona B.

El darrer any, però, la presència de Triguero s'havia anat limitant en els onzes inicials de l'entrenador Iván Moreno i, al final de la lliga, el vilanoví va decidir canviar d'aires. Després de valorar diferents opcions, fins i tot la de convertir-se en entrenador, el jugador ha optat per seguir al pau del canó en un equip que lluitarà per a mantenir la categoria.