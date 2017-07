L'equip Squad de l'Arboç, campió del Summer Cup Vendrell

La primera edició del torneig de futbol sala Summer Cup Vendrell se l'ha emportat l'equip Squad de l'Arboç, que es va imposar en la final disputada aquest diumenge 16 de juliol al Pavelló Municipal del Vendrell a l'equip Kluiverts FC per 8-4. En total, han estat set equips els que han participat al Summer Cup Vendrell 2017.

Dissabte 15 de juliol va arrencar la jornada a les 9.30 hores amb la fase prèvia, consistent en una lligueta de tots contra tots a una volta on els quatre primers accedien als quarts de final. Després de jugar matí i tarda a les pistes de les escoles Pau Casals i Àngels Garriga, es va classificar com a primer l'equip Kluiverts FC amb 12 punts de 15 possibles; seguit de l'Squad i el Rayo Vallacaño amb 7 punts; i amb 6 punts el Folletis, que va passar gràcies a un millor goal-average general amb el Club Futbol Arboç i el Jugones FC, que van quedar eliminats com l'Estepa Futsal.

Diumenge la final a quatre es va traslladar al Pavelló Municipal. La primera semifinal se la va emportar el Kluiverts FC superant el Folletis per 8-6, mentre que a la segona l'Squad va eliminar el Rayo Vallacaño. A la final, malgrat que en els últims deu minuts el Kluiverts FC va decidir jugar-se el tot pel tot amb porterjugador, una gran defensa i un atac letal van donar el títol a l'Squad. El regidor d'Esports de l'Ajuntament del Vendrell, Ferran Trillas, va ser l'encarregat de fer l'entrega dels premis. Des de l'organització s'agraeix a tots els participants l'esportivitat mostrada durant tot el torneig i també als patrocinadors que han fet possible la seva celebració, manifestant la voluntat de fer créixer el Summer Cup Vendrell en les pròximes edicions.