Paula Raya aconsegueix sumar més èxits a la seva carrera

Durant la setmana del 10 al 16 de Juliol s'ha celebrat al Pavelló del Pisuerga a Valladolid el Campionat d'Espanya de Gimnàstica artística masculina i femenina.

L'Associació Esportiva Pasífae de Vilanova ha participat amb un total de 12 gimnastes en diferents categories.

A la categoria de les més petites Inigym 2, Aryan Foz s'ha proclamat subcampiona d'Espanya obtenint a més or en barra d'equilibri i or en Terra. Lucia Villaverde ha estat 4ª a la general sent 3a en salt i Àfrica Sanmartin va quedar 5ª a la general i va pujar a pòdium amb una 3a posició en terra.

A la categoria de P1 van participar Katia Mondejar, Fernanda Villanueva i Noa Jiménez destacant la 14ª posició de Katia i la seva tercera posició en barra d'equilibris.

A la categoria de P2 van participar Martina Llopis, Noa Mortimer, Irene Delmàs, Danai Castro i Dunia Jiménez destacant la 7a i 11a posició de l'exercici de terra d'Irene i Noa respectivament.

Finalment, a Via Olímpica Nivell 10 va participar Paula Raya quedant 4ª en la general per una caiguda en barra d'equilibri però va destacar en la resta d'aparells sent Campiona d'Espanya en barres asimètriques, subcampiona d´Espanya en salt i una tercera posició en l'exercici de terra .

Paula, amb les seves companyes catalanes, es van proclamar campiones d'Espanya de Seleccions Autonòmiques.