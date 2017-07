El CE Nova Olivella 07 compleix 10 anys

Al juny del 2007, fa 10 anys, va néixer aquesta entitat a Olivella, fruit de l'amistat de quatre nouvinguts al poble. Va néixer el Club Nova Olivella futbol sala, amb l’única secció el futbol sala i es va inscriure a Esplugues, al Consell de l'esport català.

Aquesta secció va començar la seu funcionament, a la lliga comarcal de Vilanova de futbol sala, on va estar fins el 2012. En mig d'això, al 2009, va néixer la segona secció del club, el BTT Nova Olivella. Una secció que té una historia molt peculiar, els jugadors de la secció de futbol sala, aquell estiu va decidir juntament amb aficionats a la bicicleta, trencar l'hàbit de jugar només a futbol sala i provar un esport nou per entrenar. Va ser tant l'èxit de la bicicleta que aquell mateix estiu es va fundar la secció de la BTT, tenint, 25 corredors a les seves files competint. Una secció que ha tingut pujades i baixades com les altres, però que dura fins a dia d'avui, amb un nou impuls en mans de Carlos, Valentí, Marisa, etc….

Al 2012, la primera secció del Nova Olivella va passar a ser un equip de futbol 7 i deixa de ser l'equip de futbol sala, una nova aventura dins del futbol, ara al camp de gespa del poble, i la Lliga comarcal de Vilanova de futbol 7. El futbol 7 comença amb molta força, com un nou projecte, i dura fins a día d'avui, que any rera any, segueix jugant la lliga i els seus trofeus a Olivella.

Al 2014 neix un esport més desconegut per la gent del poble, en una Festa de l'esport, el rugbi, molt arrelat a Vilanova i Sitges, dins del Garraf, però totalment desconegut al nostre municipi. Un esport que comença amb molt d'èxit i 70 nanos a les seves categories. El primer any, es fan tours per diferents camps de Catalunya, i triangulars a Olivella, sense el pals, per amb uns tubs simulant-los. Té tant èxit, que neix la secció de rugbi, i poc després es federa, a la Federació catalana de rugbi, fins a dia d´avui.

Aquí neix també el nou nom de l´entitat, C.E. Nova Olivella 07 (Club Esportiu Nova Olivella 2007, any de fundació). Aquest nom, engloba més a totes les seccions i es deixa morir, el Club Nova Olivella futbol sala. I a l'any següent, 2015, neix la última secció, que fins ara no està en actiu, la de tennis. La junta del club ha sofert poques modificacions dins de l'estructura, on els més antics son, Lucas Madera Hernando que porta 10 anys de president, Rafael Linares Magnet, tresorer, i com a vocal Stephen Land, la resta porten menys anys o han entrat fa poc, i d'altres que ja no estan. Però el club continua i cada vegada més gran en infraestructures i com no en esportistes i seguidors.

I no acaba tot en l´esportiu, el Nova també ha estat un club exemplar a Olivella dins de la vessant social. (Cavalcada de Halloween, dia de l'esport, Cavalcada de carnestoltes, etc…). Un club que aquest any, fa 10 anys, el dècim aniversari.

Un dècim aniversari amb diferents activitats, dins del futbol, rugbi i BTT, i que encara depararà moltes més sorpreses. Un club que va néixer com un grup d'amics i que avui en dia, ja es pot dir que és una família. Per això, diuen que tothom té cabuda i que per poder seguir creixent obren les portes a tothom que tingui ganes de fer esport, d'animar als seus equips i com no, de fotre un cop de mà.