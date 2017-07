El 12 i 13 d'agost arriba el Sitges 3 x 3 de bàsquet

Es convoca a tots els socis a l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc a la sala d’actes del pavelló polisportiu de Pins Vens, el proper dia 26 de juliol, a les 18,30 hores en primera convocatòria i a les 19,00 hores en segona.

Ordre del dia

1 .- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior

2 .- Memòria d'activitats de la temporada 2016-2017.

3 .- Informe de la Junta Directiva i gestió de la temporada 2016-2017.

4 .- Informe i aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes de l'exercici 2016-2017.

5 .- Proposta i aprovació, si s'escau, del pressupost per l'exercici 2017-2018.

6 .- Torn obert de paraules. Preguntes i propostes.



Reglament del 3x3 Sitges

1 Els equips estan composats per quatre jugadors/es, un dels/les quals actuarà com a substitut. Serà obligatori que en el decurs del partit juguin els quatre jugadors/es. Es nomenarà un/a jugador/a com a capità i únic representant de l’equip.

2 Només es poden fer substitucions quan el joc està parat.

3 Els partits seran a 21 punts, i per guanyar caldrà fer-ho per dos punts de diferència. La durada màxima serà de 15 minuts. Al final d’aquest temps guanyarà el partit l’equip que vagi per davant en el marcador.

4 Les cistelles valdran un punt cada una, llevat d’aquelles que s’aconsegueixin des de més enllà de la línia de 5 metres que valdran dos punts.

5 La primera possessió es donarà per sorteig.

Més informació