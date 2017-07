Diumenge 29 de juliol, VI edició de l'Aquatló de Cunit

El proper 29 de juliol, Cunit celebrarà per sisè any consecutiu l'Aquatló amb la novetat de la primera edició d'aquesta prova en categoria infantil.

El punt de sortida i arribada de les proves estarà situat al Passeig Marítim davant l'estació de tren. A partir de les 10h en total es recorreran 2,5km a peu (per sobre de la vorera del Passeig Marítim direcció Calafell), 1000 metres nedant (completant dues voltes i sortint de l’aigua al finalitzar la primera volta) i 2,5 km més a peu. I una hora més tard (11h) tindrà lloc la sortida de la cursa infantil.

Hi haurà avituallament a la zona d’arribada amb beguda isotònica i barreta energètica per participant. Es recomana arribar a la zona de competició amb 90’ d’antelació.

Es recorda que hi poden participar tant esportistes federats com no federats. Per a obtenir més informació es poden adreçar consultes a transtriatlon@gmail.com

Per a participar cal inscriure's prèviament a www.triatlo.org