La Milla Catalana canvia de data i se celebrarà el diumenge 10 de setembre a Vilanova

La cinquena edició de la Milla Catalana es presenta amb diferents novetats, sent la més destacada el canvi de data.

La prova atlètica, que dels seus inicis se celebrava el dia 11 de setembre, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, s'avança enguany un dia, i es farà el diumenge dia 10.

Les altres dues de les novetats d'aquesta edició són l'horari de la sortida, que s'iniciarà a partir les 10 del matí segons la categoria, i la modificació d'un tram del recorregut que farà passar als participants pel pont sota la via del carrer de la Llibertat.

L'organització de la Milla Catalana és a càrrec de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Club Esportiu Fons Vilanova, que han establert tres categories segons l'edat dels participants. També hi ha una categoria per a esportistes de competició per tal que puguin establir una marca a superar en cada edició.

El circuit de 1714 metres és exclusivament urbà i transcorre pel centre de la ciutat, sortint de la rambla de la Pau i recorrent el carrer de l'Àncora, carrer de la Llibertat, pas sota la via, plaça dels Carros, carrer de Sant Sebastià, plaça de la Vila, carrer de Francesc Macià, rambla Principal i la rambla de la Pau.

Les inscripcions per poder participar estaran obertes des d'aquest divendres 21 de juliol i es poden formalitzar per internet, o bé presencialment a les botigues col·laboradores Cota-Zero, Intersport Olaria i EvasiónRunning.