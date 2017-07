El Cafès Novell Patí Vilafranca començarà la lliga a Madrid

Aquest passat dijous es va celebrar a l’Auditori del Museu Olímpic de l’Esport de Barcelona el sorteig de les lligues Nacionals d’hoquei patins que depenen de la Federació Espanyola de Patinatge.

El Cafès Novell CP Vilafranca Capital del Vi, s’estrenarà a la Primera Nacional Espanyola, lluny de la seva pista, i ho farà a Madrid, on s’enfrontarà al CP Rivas Las Lagunas, del barri de Vaciamadrid, el diumenge 15 d’octubre a les 12:30h.

A la segona jornada s’enfrontarà al CP Manlleu, en un duel de dos ex-Oklliga, per jugar el derbi amb el Calafell en la tercera jornada de lliga a la vila del Baix Penedès, el dia 28 d’octubre. L’altre derbi amb el Vilanova es produirà en la jornada 6, que serà el dia 18 de novembre a Vilafranca. El Patí acabarà a lliga en terres lleidatanes davant l’Alpicat.

Els desplaçaments més mes llunyans seràn el ja esmentat de Rivas en la primera jornada de lliga, contra el Jolaseta de Getxo del País Basc el dia 25 de novembre en la setena jornada de lliga i contra l’Alcobendas de Madrid el dia 14 d’abril en la 21ª jornada de lliga.

La lliga té un total de 26 jornades, amb 13 partits per volta. La primera volta acabarà el dia 20 de gener, i la lliga el 27 de maig. Us deixem el calendari sencer del Patí perquè us aneu familiaritzant.