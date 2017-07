Presentació de l'equip d'OK Lliga del CE Vendrell 2017-2018

Respecte a la temporada 2016-2017, hi ha les baixes dels jugadors: Xixi Creus i Francesc Gil; dels porters: Roger Molina i Martí Zapater; i dels següents membres del cos tècnic: Jordi Garcia (entrenador), Fidel Noguera (segon entrenador), Ton Roig (delegat), Sònia Sieiro (fisioterapeuta) i Ramon Margalef (auxiliar).

Continuen amb fitxa del primer equip: els jugadors: Jordi Ferrer, Eloi Mitjans, Marc Navarro, Edu Fernández, Roger Rocasalbas, Joan Lluís Mudarra i Iker Casado; el porter Pol Ferrer; i els següents membres del cos tècnic: Eduard Romero (preparador físic), Miguel Casado (delegat) i l'auxiliar Joaquim Tomás.

Les noves incorporacions són: el porter Gerard Camps, procedent del CP Vic, ja va estar al CE Vendrell a la temporada 2012-2013; el jugador Cristian Rodríguez, procedent del CP Vic, ja va estar al CE Vendrell a les temporades 2010-2011 i 2011-2012; i els entrenadors: Gonzalo Medina i Xavier Nicolàs, dos tècnics de la casa, que van ser coordinadors de la Secció d'Hoquei del CE Vendrell la temporada 2015-2016 i que, recentment, han aconseguit èxits esportius importants per al Club (el Juvenil dirigit per Xavier Nicolàs a la temporada 2015-2016 va ser campió de Catalunya i subcampió d'Espanya, i el 2a Catalana dirigit per Gonzalo Medina a la temporada 2016-2017 va aconseguir l'ascens a 1a Catalana). Xavier Nicolàs ja va formar part del cos tècnic del primer equip a la temporada 2015-2016.

Al cos tècnic, també hi haurà la incorporació de Joan Josep Rovira Valls com a delegat i d'alguna persona més.

També està previst fer fitxa del primer equip a dos jugadors més de la base.

Patrocinador

Aquesta temporada Cerveses Moritz ja no serà el patrocinador. Estem molt agraïts pel suport rebut per part de Moritz Barcelona des de la primera temporada a l'OK Lliga (2010-2011), compartint èxits esportius i moments històrics.

S'està treballant per a un nou patrocinador i les opcions es mantenen obertes. Es cerquen empreses i marques que puguin estar interessades a patrocinar un equip que juga en la millor lliga d'hoquei del món amb un equip competitiu, que va a Europa i que té ganes de continuar fent història.

De moment, l'equip s'inscriu a les competicions de Lliga Catalana, OK Lliga i Copa CERS amb el nom de CE Vendrell.

Obres al pavelló del Club

Properament s'iniciaran les obres de remodelació del pavelló del Club per poder acollir la competició d'handbol femení com a Seu dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018.

Això suposarà que, previsiblement, fins al gener del 2018, tant els 2 equips sèniors com els 15 equips de la base hauran d'entrenar i jugar en un altre pavelló. L'Ajuntament del Vendrell ha estat treballant per poder disposar d'instal·lacions esportives de Calafell, i volem agrair la tasca que fa la Regidoria d'Esports i la col·laboració de l'Ajuntament de Calafell i del Club Patí. En aquests moments, estem acabant de creuar horaris d'entrenaments i calendaris de competició per poder saber de quins espais i hores podem disposar.

Segon equip sènior

A la temporada 2017-2018 hi haurà un segon equip sènior competint a Primera Catalana.

La base

A part de l'Escola d'hoquei per a infants a partir de 3-4 anys que vulguin iniciar-se en aquest esport, hi haurà 15 equips: 1 Penedès-Garraf, 3 d'Iniciació, 1 Prebenjamí, 3 de Benjamí, 2 d'Aleví, 2 d'Infantil, 1 Juvenil, 1 Júnior i, una temporada més, es manté un equip femení a la categoria Fem12.

Pretemporada del primer equip

El 28 d'agost s'iniciaran els entrenaments.

A part d'amistosos, una temporada més es disputarà la Lliga Catalana:

Divendres 8 de setembre, CE Vendrell – Girona CH

Dimarts 12 de setembre, CH Palafrugell – CE Vendrell

Divendres 15 de setembre, CE Vendrell – CP Voltregà

Inici de l’OK Lliga

Dissabte 7 d'octubre: CE Vendrell – Arenys de Munt