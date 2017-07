Dos mesos d'obres a les pistes d'atletisme de Vilanova per renovar el tartan

L'1 d'agost començaran els treballs de renovació dels carrils de les Pistes d'Atletisme de Vilanova i la Geltrú. Uns treballs que es realitzaran durant un període de dos mesos i que compten amb un pressupost de tres-cents mil euros, procedents d'una subvenció de la Diputació de Barcelona.

El projecte tècnic d'intervenció, elaborat pels serveis tècnics de la Regidoria de Projectes i Obres, consisteix en la renovació total del tartan dels vuit carrils, les dues mitges llunes i el passadís de salt.

Aquest matí, la regidora d'Esports, Joventut, Gent Gran, Infància i Adolescència, Blanca Albà, i el regidor de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat, Joan Giribet han donat a conèixer el detall de la intervenció, que neix de la necessitat de renovar una instal·lació malmesa pel seu ús continuat, i per tal d'adequar-la a la normativa de la Federació Espanyola d'Atletisme. "La intervenció és imprescindible" ha dit Blanca Albà. "Les pistes han perdut la seva homologació, i si volem que a Vilanova i la Geltrú es puguin fer competicions i, sobretot, que els atletes puguin entrenar en condicions, l'obra és del tot necessària".

La regidora ha recordat que d'ençà que l'any 1985 s'instal·lés la superfície actual, a les pistes només s'hi ha fet una actuació de millora. "L'any 1999 i a causa del desgast de la pista es va fer necessari fer un arranjament a la recta principal que, malauradament no va donar un resultat satisfactori".

La recta d'arribada és la que més pateix el deteriorament per l'ús, ja que són moltes les persones que utilitzen la instal·lació, en ser l'única que hi ha a la comarca del Garraf. "En el que portem d'any s'han donat 17.000 usos. Hem de pensar que hi entrenen clubs d'atletisme, de running, i altres entitats esportives que realitzen treball de preparació física, així com el club de rugbi SEL Vilanova que entrena des de fa uns anys a la zona central de llançament".

Pensant justament en aquest espai i en les persones que l'utilitzen, la regidora ha explicat que s'aprofitarà la intervenció per fer un seguit de millores. "Tenim un pressupost de 50 mil euros procedents del pressupost de manteniment que destinarem a arranjament de la zona central. Es remourà tot el terra, es trauran el màxim de pedres, es plantarà grama i s'hi instal·larà un sistema de reg".

Mentre durin els treballs, que es preveu finalitzin a finals de setembre, les activitats relacionades amb l'atletisme es traslladaran a les pistes de Vilafranca del Penedès, i els entrenaments dels equips de rugbi es combinaran entre la platja i l'annex 2 del camp de futbol del Complex Municipal dels Alumnes Obrers.

Blanca Albà, ha dit que la voluntat de la Regidoria d'Esports és especialitzar les instal·lacions, i que proporcionar un espai al club local de rugbi és una idea que des de fa temps s'està valorant i estudiant, si bé tot passa per un tema econòmic.

La instal·lació romandrà tancada fins a la fi dels treballs, però durant el mes de setembre s'habilitarà un accés al gimnàs i sala de musculació, de les 15 a les 22 hores. L'accés només el podran utilitzar atletes federats dels clubs locals.