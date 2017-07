El CF Cubelles tanca dos titxatges més

El CF Cubelles es segueix reforçant amb jugadors de qualitat contrastada de cara a formar un equip molt competitiu per a la temporada en què celebra el seu cinquantè aniversari. Després de la signatura de Capa, que ha arribat procedent del Suburense, i dels jugadors Jose Pardo, Pau Botifoll, Masana i Biel, tots ells del Segur, ara arriben Carlos Molina i Edgar Fontiveros 'Fonti' per reforçar encara més la plantilla de Xavi Vilagut.

Carlos Molina té 24 anys i és lateral esquerre. Va començar a jugar a futbol als benjamins de L'Hospitalet i d'aquí va passar a formar part dels alevins de l'Espanyol. Va jugar al Cornellà com a infantil i al Vilanova com a cadet, juvenil i quatre anys a l’amateur abans de fitxar pel Sants, on va jugar una temporada abans de tornar a Vilanova.

Molina és un defensa molt tècnic, ràpid i intens. Posseeix bona sortida de pilota i una gran visió de joc. A més, s'incorpora a l'atac amb facilitat sense perdre la seva capacitat defensiva. El nou jugador cubellenc vol recuperar el seu millor nivell futbolístic després de la greu lesió que el va tenir allunyat dels terrenys de joc durant un temps. A més, Molina valora la qualitat esportiva i humana del vestuari del seu nou equip i afirma que «aquest és el camí per aconseguir grans resultats». Afegeix que li agradaria assolir l’ascens aquest mateix any.

D'altra banda, el CF Cubelles també ha signat a Edgar Fontiveros 'Fonti'. El nou lateral dret de Xavi Vilagut té 24 anys i ja va formar part de les categories inferiors del quadre blau des d’aleví fins a cadet. Posteriorment, va jugar com a juvenil al Vilanova abans de tornar a l'amateur de l'Cubelles durant dues temporades. Després d'un any a la Unió Esportiva Roquetes, va fitxar pel Segur, on ha jugat durant dues temporades. Ara torna a la que va ser la seva primera casa esportiva.

El nou lateral dret cubellenc és intens i molt competitiu. És tàcticament intel·ligent i molt difícil de superar en l'u contra u. Fonti es caracteritza també pel seu alt grau de compromís. En la seva presentació, el futbolista ha afirmat que vol gaudir competint i afirma sentir-se «molt il·lusionat per tornar al Cubelles i més tenint com a objectiu lluitar per la lliga».

Xavi Vilagut, tècnic del quadre cubellenc, s'ha mostrat il·lusionat amb la plantilla que s'està confeccionant, encara que és caut a l'hora d'utilitzar la paraula ascens i prefereix parlar d'aspirar a lluitar amb els cinc o sis aspirants. Tot i això, reconeix que «s'està tancant un grup de futbolistes de molta qualitat, que poden donar-nos moltes alegries».

Finalment, el president de CF Cubelles, Toni López Herrero, també ha mostrat el seu optimisme en una temporada històrica per al Club, ja que celebra el cinquantè aniversari de la seva fundació. López Herrero considera necessari assolir categories més altes, no solament per part de l'aficionat, sinó també per altres equips del futbol base, encara que no marca terminis, perquè «això és esport i influeixen molts factors».