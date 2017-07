Nou podi per la cubellenca Laura Díaz

Laura Díaz torna a fer pòdium a la cursa del Mundial de Ral·lis de Tot Terreny que es disputava aquest cap de setmana a Terol, la famosa i reconeguda Baixa Aragó que es disputava en la seva XXXIV edició.

La prova que també és puntuable per al Campionat d'Espanya de Ral·lis Tot Terreny i la Mitsubishi EVO CUP, reunia als més destacats equips de tot el món, aproximadament 230 participants es donaven cita a la carrera internacional.

L'equip Billaubo s Rally Team, en la qual la cubellenca Laura Díaz és la copilot oficial, es van traslladar a aquesta carrera amb la seva muntura T2, l'assignada a vehicles de sèrie per intentar superar l'excel·lent lloc aconseguit l'any passat, el seu segon lloc com a Subcampions del Món de T2, i Primers del Campionat d'Espanya.

L'equip va començar divendres la carrera amb molt bones sensacions, després de Primers de la Classificació del Mundial T2 (FIA) a tan sols un segon del seu rival que es situava darrere d'ells, després que diversos vehicles rebessin diverses penalitzacions, i altres abandonessin per avaria, i primers del Dakar Challenge en la seva categoria T2, competició que regalava la inscripció per participar en el proper Ral·li Dakar 2018, premi valorat en 28.000e.

Dissabte al quilòmetre 23, a l'equip català se li anaven les seves il·lusions de superar els llocs aconseguits l'any passat, donat un petit problema tècnic, un maneguet del Turbo va començar a donar-los seriosos problemes.

Van ser 9 vegades, les que l'equip es va veure forçat a parar en el tram per poder reforçar i ajustar aquesta peça, havent d'abandonar el mateix passats els 123 Kms, aquesta vegada per un problema elèctric, quan el vehicle es va aturar en una pujada després de travessar un riu, sense cap possibilitat de poder continuar.

Ja el diumenge, últim dia de competició, i un cop reparats, Josep Solé i Laura Díaz van sortir amb l'objectiu d'acabar la carrera, fins i tot avançant a bastants cotxes durant l'última especial per intentar remuntar alguna posició a la general, i aconseguir el màxim de punts per al Campionat, però van ser un dels equips perjudicats per una forta pedregada caiguda durant el tram, i els va fer perdre molt de temps, ja que els seus rivals més directes no els va afectar l'excepcional tempesta que va caure a la zona en el moment en el que passaven els últims vehicles per classificar.

Tot i malgrat les inclemències, l'equip de l'Escuderia Lleida, i assistits pels excepcionals mecànics de DKR Raid Service Miracar han aconseguit un nou Podium, alçant-se en el Primer Lloc en la Mitsubishi EVO CUP de la seva categoria de cotxes de sèrie, la T2, premi que els va ser lliurat en el Palau d'Exposicions i Congressos de Terol de la mà del president de la Federació Espanyola d'Automobilisme Manuel Aviñó.

En paraules de Díaz "estem molt contents amb aquest nou podi. Després de tots els problemes que hem tingut, la perseverança i el no decaure en les adversitats, ens ha fet arribar de nou al capdamunt. Mai se sap el que pot passar fins que no es passa per sota de l'arc de meta, i aquesta cursa és un clar exemple d'això ".

L'equip català ja està pensant al setembre on continuaran amb el calendari del Campionat d'Espanya de Ral·lis Tot Terreny.