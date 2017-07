Olivella ja té pals de rugbi al seu camp

El passat divendres, 21 de juliol, una data que quedarà dins la història del rugbi d´Olivella. Els operaris contractats per l’Ajuntament, van acabar d’enllestir tota la infraestructura dels nous pals de rugbi d´Olivella.

Després de diversos anys de reivindicacions, l´Ajuntament d´Olivella, ha fet un somni realitat, el Rugbi Nova Olivella ja té pals. Ara toca, per part del club, donar-li feina a aquestes porteries de rugbi, i començar a fer gran un club que ja té tres anys d´història. A partir d´ara, toca tirar endavant aquest projecte d´escola, que ja fa anys que funciona, les categories sub.14, sub.16, i sub.18, i com no, el nou equip sènior del Rugbi Nova Olivella, que partirà de la base d’uns quants jugadors, per en el termini de màxim dos anys, tenir un sènior masculí, i qui sap, si un femení.

Aquest pals s´han fet desmuntables per poder aprofitar el Camp Municipal d´Esports d´Olivella per la pràctica del futbol i altres activitats que es fan durant l´any. Des de la direcció del club, jugadors i la massa social del Nova, volem agrair l´esforç fet pel nostre Ajuntament i prometre que a partir d´ara el club posarà tots el mitjans per donar un bon funcionament al nou camp de rugbi d´Olivella. Amb les vacances d´agost a sobre, la inauguració d´aquestes porteries i del camp no es podrà fer fins al setembre. On la junta del club té pensat fer diferents actes i convidar a gent de l’àmbit rugbístic per fer que la festa si memorable.

Després de tres temporades dins de la història del rugbi, el Rugbi Nova Olivella, i amb la nova adquisició dels pals, el Nova ja pensa el sènior masculí, i qui diu si properament el femení també. Des de que va començar aquest club a donar passos pel món del rugbi s’està treballant amb l´escola i les diferents categories fins a sub.18.

Aquest nanos crèixen i necessiten una sortida al seu municipi i aquest projecte és el sénior. Un projecte per donar continuitat al treball fet anteriorment i tenir el sonmiat sénior, que já necessita el nostre municipi. Per això amb pocs efectius però amb l´ilusió de fer més gran aquest sénior, a partir de setembre, el Nova, començarà a entrenar al Camp Municipal d´esports d´Olivella amb la nova categoria. Un projecte que es pot acabar de definir segons els responsables del club, en un parell d´anys.