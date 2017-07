La ribetana Martina Espachs a l’Europeu d’Eslovàquia

La jugadora de 17 anys de Sant Pere de Ribes es va iniciar en aquest esport al Club Handbol Ribes, on va començar als dotze anys i va descobrir aquest esport després d’haver jugat a bàsquet, allà es va adonar que el fet de ser esquerrana i la seva alçada li donaven un plus, doncs no son gaires les jugadores que utilitzin la ma esquerra en els seus tirs a porteria i l’afició per aquest esport va anar creixent fins estar seleccionada amb una beca per perfeccionar el seu joc durant dos anys al centre d'alt rendiment Joaquim Blume.

A la Blume va compaginar els seus estudis amb moltes hores d’entrenament, actualment ja vivint a Ribes juga amb el Handbol Sant Vicenç, l’equip del Baix Llobregat que enguany ha guanyat la Lliga Catalana i on ha estat capitana de l’equip en diverses ocasions, l’equip de Sant Vicenç dels Horts és un dels equips més destacats del panorama català d’handbol.

Amb la Selecció Catalana ja ha participat dos cops al torneig internacional de la Granollers Kup, a més al Campionat d'Espanya van quedar subcampiones . La participació al europeu d’Eslovàquia no serà la seva primera competició internacional on ha participat, ja ha jugat algun torneig a França i Portugal.

El seleccionador, Alfredo Rodríguez, ha seleccionat aquest any a la jugadora ribetana després de participar en un parell de concentracions de les jugadores més destacades dels equips espanyols, a mitjans de juny es va donar a conèixer la llista oficial de les 16 jugadores que participarien i entre les que es troba Martina Espachs Esteve.

El Campionat d’Europa 2017 es disputarà a Eslovàquia del 10 al 20, allà les ‘Guerreres juvenils’ nom com se les coneix, s’hauran d’enfrontar en una primera fase a les seleccions de Noruega, Eslovàquia i Sèrbia, d’aquí sortiran els dos primers equips que passaran a la següent fase en format de lliga fins arribar a la final.

Els equips favorits son Rússia i Noruega, però Martina deixa clar que l’equip espanyol te moltes possibilitats de guanyar el Campionat Europeu i d’aquesta manera assegurar-se una plaça al Mundial de l’any vinent.

Per la jugadora de Ribes és una gran oportunitat ja que en l’europeu els entrenadors de molts equips d’Europa aprofiten per fer fitxatges i aquesta és una de les metes de la jove jugadora, aquest any vinent acabarà el batxillerat i voldria l’any vinent fitxat per algun equip europeu per poder estudiar la carrera en alguna ciutat d'Europa.