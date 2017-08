Sitges reconeix els èxits i trajectòries d’esportistes i entitats esportives locals

L’alcalde de Sitges, Miquel Forns; el regidor d’Esports, Eduard Terrado, i el secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras, han lliurat els guardons de la XXXII Nit de l’Esport Sitgetà al Club de Mar. Des del govern municipal, s’ha ressaltat que l’Ajuntament dedicarà part del romanent a millorar les instal·lacions esportives i també ha anunciat que el nou camp de rugbi es construirà al juliol de 2019.

La XXXII Nit de l’Esport Sitgetà ha distingit els èxits assolits de més d’una seixantena d’esportistes i entitats de la vila durant la temporada 2016-2017. L’acte de lliurament dels premis, celebrat divendres passat, ha estat presidit per l’alcalde de Sitges, Miquel Forns; el regidor d’Esports, Eduard Terrado; el secretari general de l’Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, i José Gonzálvez, president de la Comissió organitzadora de la Nit de l’Esport.

Entre els guardonats destaquen els nedadors membres de l’equip de natació adaptada del Club Natació Sitges, Jaume Monasterio i Antoni Ponce; la gimanasta Erika Valls; el jugador de tennis taula Oriol Monzó; el sotscampió del món de Culturisme aquest 2017, Òscar Marín; el regatista Oriol Castellà, campió de Catalunya patí a vela 2017, o els jugadors del Rugby Club Sitges Sofia Méndez i Federico D’acunto. La llista ha sumat una seixantena de premis entre els quals també hi ha futbolistes, jugadors del bàsquet i patinadores, entre d’altres.

El batlle de Sitges, Miquel Forns, ha obert el seu discurs destacant la representació sitgetana que va participar en els Jocs Olímpics de Rio, “Jordi Xammar, que va finalitzar la regata en dotzena posició final en la classe 470, i el nedador Antoni Ponce, que va competir en els Jocs Paralímpics”. L’alcalde també ha posat en valor un altre nedador, forjat a la pedrera del Club Natació Sitges, el sitgetà Jaume Monasterio, millor esportista universitari català del 2016. “Xamar, Ponce i Monasterio”, ha dit el batlle, “són un exponent de la vitalitat de la qual gaudeix el món de l’esport al nostre municipi”.

En el marc de la cita anual amb el món esportiu local, tant l’alcalde de Sitges, Miquel Forns, com el regidor d’Esports, Eduard Terrado, han subratllat la voluntat de l’Ajuntament de destinar bona part de les partides del romanent alliberat a la millora de les instal·lacions esportives i del seu entorn. El batlle també ha posat de manifest que “cinc de les set actuacions previstes per a aquest 2017 són millores en equipaments destinats a la pràctica esportiva. El romanent, alliberat recentment, inclou una de les grans demandes del pressupost participatiu: l’ampliació i remodelació de l’Estadi Municipal d’Aiguadolç. I per últim tenim data per a la construcció del camp de rugbi. Serà el juliol de 2019”. El regidor d’Esports, Eduard Terrado, considera que aquesta és una “tasca ingent i un repte que des de l’Ajuntament afrontem amb tota la il·lusió i respecte que ens mereix aquesta responsabilitat. Hi esmerçarem totes les nostres energies i estic segur que ens en sortirem”.

El secretari general de l’esport de la Generalitat, Gerard Figueras, ha declarat que l’esport té un paper fonamental en el país i també a Sitges perquè “és un dels pilars fonamentals de l’ADN de la nostra manera d’entendre la vida”.



José Gonzálvez, president de la Comissió organitzadora de la Nit de l’Esport, ha posat de manifest la importància d’aquests guardons. “Quan aconseguim un premi d’aquests no només és per a vosaltres, sinó per tota la gent que us ajuda, que està al vostre costat i no durant només els dies que fa sol sinó també els dies de pluja, de fred, de vent i que estan allà amb vosaltres”, ha dit.

Durant la vetllada, l’Ajuntament també ha reconegut el 50è aniversari del Club Nàutic Sitges i les trajectòries dels presidents que han deixat aquest any el càrrec, Juan Cruz, de la Unió Esportiva Sitges; i Daniel Gras, del Club de Mar de Sitges. També s’ha fet un reconeixement especial a Jordi Montagut Domingo, un dels socis més antics del Club Natació Sitges per la seva trajectòria vinculada a l’esport en aquesta entitat. El grup de gent gran, usuaris de la piscina municipal i que aquest any han celebrat els 75 anys, també han estat premiats.

Aquest any, la comissió organitzadora de la Nit de l’Esport està presidida pel Club Esportiu Sitges Trencant Límits i ha comptat amb les sotspresidències de l’entitat Sitges Surf Club i del Club de Surf Mediterrani.

