A punt el 17è Torneig de futbol “in memoriam” Salva Ribas

El cap de setmana del 19 i 20 d’agost el camp de futbol de la Unió Esportiva El Tancat acollirà el XVIIè Torneig “in memoriam” Salva Ribas.



Aquest es va presentar ahir dilluns en una roda de premsa a la Sala de Plens de l’Ajuntament del Vendrell, que va comptar amb la presència de l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer; del regidor d’Esports, Ferran Trillas; del president de l’AE "in memoriam" Salva Ribas, Antonio Nicolás, del pare de Salva Ribas i membre de la junta de l'entitat, Salvador Ribas; així com representants de la Federació Catalana de Futbol, del president de la UE Tancat i del president de la Penya Blaugrana de Coma-ruga. També es va comptar amb la presència de Josep Rovira, que ha cedit la copa del guanyador del torneig, una rèplica de la Copa d’Europa.



En concret, el dissabte 19 d’agost, a les 10h del matí, es jugarà el Torneig de veterans, amb la participació de nou equips de la comarca. El dissabte a la tarda, a les 17h, es farà el Torneig de Juvenils nacionals: a les 17h amb el partit Reus-Nàstic i a les 19h, amb el Damm-Vilafranca., A la mitja part es farà un minut de silenci en memòria de Salva Ribas; hi haurà una breu actuació d’una alumna de l’EMMPAC i al finalitzar el partit una actuació dels castellers Els Bous de la Bisbal.



El diumenge 20 d’agost, a les 11h, es jugarà la final de veterans; a les 17h, el partit per escollir el 3rt i 4rt juvenils i a les 19h tindrà lloc la final de juvenils.



Any rere any, aquest Torneig en record del jove futbolista de la Bisbal del Penedès mort en accident fa 17 anys, i que havia jugat en equips com el Vendrell, l’Espanyol i la Damm, s’està consolidant com un referent a la comarca i a tot Catalunya.

Un dels atractius del Torneig és el sorteig de les botes de futbol signades per Leo Messi.