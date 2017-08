Debut aceptable

CF Vilanova 2 - Roda de Barà 2

El Roda de Barà va retornar al CF Vilanova la visita que l'any passat li va retre el club de la capital del Garraf en partit també de Festa Major. El club tarragoní que l'any passat va baixar a tercera catalana va ser salvat en l'últim sospir per l'ascens del Valls a la Primera Catalana, i en conseqüència aquest any militarà de nou al grup de Tarragona de la Segona divisió del futbol català. El resultat a Roda i a Vilanova, el mateix, un empat.

El Vilanova en el dia d'ahir va jugar uns vint primers minuts més que acceptables en què Valldosera va aconseguir avançar els locals després d'un robatori de pilota de Victor Delgado. A partir d'aquest instant i fins al final del primer temps, el conjunt local va baixar considerablement el ritrme de joc potser per l'exhaustiu desgast realitzat fins a l'instant, inusual de tot punt per un equip que porta treballant menys d'una setmana i va passar a ser dominat per l'equip visitant que aconseguiria l'empat.

A la segona part el Vilanova amb un equip plé de jugadors juvenils ho va intentar davant el Roda que mantenia gairebé intacte l'equip de la primera part, un equip que malgrat les seves moltes limitacions o patirà de nou per no descendir possiblement, posseeix veterania i es troba molt més adaptat a la Segona Catalana. Amb tot, Gerard que ja va debutar amb el primer equip la temporada passada a Castelldefels, va aconseguir un magnífic gol d'oportunisme que semblava ser definitiu. Però una errada del porter local, tapat entre diversos jugadors a cinc minuts del final, va segellar unes taules justes.

El proper partit del CF Vilanova serà el proper dimecres a les 20.30 h. contra el Ribes recent ascendit a Tercera Catalana al Bosc de Plaça.

EL MILLOR: El plantejament tàctic d'un equip que va deixar molt a les clares al que pretén jugar, un dispositiu molt més diàfan que el del passat any en què pràcticament en cap instant l'equip va trobar un sistema de joc. La bona actitud de tots els intervinents sense excepció en un partit en què no va servir per extreure excessives conclusiones. Un equip en el qual s'apunta molt més compromís, que l'exhibit l'any passat.

EL PITJOR: La sensació d'equip incomplet, que necessita possiblement d'un porter veterà (els actuals cap d'ells arriba als 20 anys i Ortiz és encara juvenil, la qual cosa no qüestiona les seves qualitats), un central veterà, un mitjà també veterà que marqui els temps (potser podria ser Moha ahir absent), i un parell de jugadors en la davantera que desbordin pels extrems en carrera ràpida (estil Belemans, jugador de Segur que ahir va jugar els últims deu minuts en el Roda). La sensació d'un equip que amb Victor Delgado com a jugador més veterà amb 27 anys, pot patir molt en camps amb jugadors ja de tornada de tot.