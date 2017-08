Alan Enfedaque és la cirereta del pastís

A pocs dies de l'inici de la pretemporada, el CF Cubelles ha aconseguit tancar el fitxatge d'Alan Enfedaque, procedent del Segur de Calafell, i confirma que s’està formant un equip per somiar. El nou jugador cubellenc té 24 anys, és davanter i destaca per la seva velocitat i per la seva excel·lent visió de joc. A més, malgrat la seva joventut, a més de qualitat, aportarà l'experiència d'haver jugat en categories superiors. Alan Enfedaque es converteix així en el novè fitxatge de l'esquadra que entrena Xavi Vilagut, que està formant un bloc molt competitiu per a la propera temporada.

El tècnic es va mostrar molt satisfet per l'arribada de l'extrem i ha assenyalat que amb la base de l'equip de la temporada passada, que va acabar sisè en el grup 12 de Tercera Catalana, i amb els fitxatges de Capa, Jose Pardo, Pau Botifoll, Masana, Biel, Fonti, Molina i Alan Enfedaque, «intentarem construir un bon grup que pugui lluitar amb els de la part de dalt de la classificació».

Alan, que va formar part del CF Cubelles des dels 6 fins als 20 anys, torna ara «per seguir creixent com a futbolista i per lluitar per l'ascens», tot i que reconeix que no serà fàcil donada l'enorme qualitat de molts dels equips contra els quals s’hauran d’enfrontar.