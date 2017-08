Pol Roch guanya la Travessia de Sitges

La 68a edició de la Travessia a Sitges Nedant que es va celebrar el passat diumenge va tenir un gran èxit de participació amb 551 inscrits en les tres travessies que es van disputar. L’estat de la mar va acompanyar als participants que van trobar un mar en calma, tot i que la gran presencia de meduses va dificultar la prova.

La Travessia gran, per a majors de 14 anys que anava de la platja de les Anquines a la Fragata la van guanyar en Pol Roch que amb un temps de 27’59”, quart millor temps dels últims 10 anys per a un guanyador, posava fi a 10 anys sense guanyador sitgetà i la Maria Jose Mojica del CN Barcelona, que va trigar de la platja del Terramar a la Fragata 32’20”.

La mitjana, per als nedadors de 12 i 13 anys, de la platja de l’Estanyol a la Fragata la van guanyar l’Alex Blanes del CN Piera que va trigar 10’38”i la Queralt Valerio del GEiEG de Girona que va anar de la plarja del Club a la Fragata en 10’49”.

La petita, reservada als menors de 11 anys, que va de la platja de la Bassa Rodona fins a la platja de la Fragata la van guanyar el sitgetà Mark Kranskoy amb 6’14”i la nedadora del CN Sabadell Clara Gabriel que va necessitar 6’04”.



Pol Roch i Núria Piñol no es van poder classificar al Campionat d’Espanya

El Campionat d’Espanya Absolut i Júnior de Natació disputat a Terrassa va posar el punt i final a la temporada 2016-2017 de natació en piscina.

Els sitgetans Pol Roch i Nuria Piñol van prendre part en aquest exigent campionat en que hi participen els millors nedadors de l’estat. En Pol va nedar els 400 estils, els 400 i els 200 lliures i els 100 i els 200 esquena, proves on no va tenir gaire sort i per pocs segons no va poder classificar-se entre els 10 millors espanyols d’aquestes proves en categoria 18 anys.

La Nuria va tenir un millor campionat, aconseguint ser finalista en les proves de 50 braça on va ser 11a i 100 braça on va guanyar la final B i va ser la 10a absoluta i els 200 braça, on va acabar la 14a espanyola absoluta.