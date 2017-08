El CF Cubelles es posa en marxa

Comença a rodar la pilota al Josep Pons i Ventura de Cubelles. L'equip que prepara Xavi Vilagut ha començat a treballar pensant ja en el seu debut a la lliga, previst pel proper 2 de setembre davant l’Òdena. Seran poc més de vint dies d'intens treball que inclourà la disputa de sis partits amistosos. El primer d'ells tindrà lloc el dimarts 15 d'agost al Municipal Josep Pons i Ventura a les 19 hores i enfrontarà al CF Cubelles i el Calafell en el partit de la Festa Major de la localitat.

Posteriorment, l'esquadra cubellenca s'enfrontarà el 19 d'agost al Ciutat Cooperativa a Sant Boi; el 20 d'agost rebrà el Guissona i el 22 s'enfrontarà al juvenil del Vilanova, en ambdós casos al Josep Pons i Ventura; el dia 26 es desplaçarà a Castelldefels per enfrontar-se a l'equip b d'aquesta entitat; finalment, el diumenge 27 rebrà al juvenil del Vilafranca. Seran sis amistosos que serviran per preparar i intentar superar un inici de competició exigent per al Cubelles si vol situar-se des del principi en la zona noble de la classificació.

Pel que fa a la confecció de l'equip, el CF Cubelles té una base excel·lent, la del curs passat, que va permetre als de Xavi Vilagut acabar en sisena posició. D'aquesta manera, han confirmat la seva renovació el porter Fran Llor i els jugadors Erik, Víctor, Jaime, Javi Pardo, Ylan, Aitor, Adrià Robert i el davanter Francesc Medina.

Els fitxatges han reforçar l'equip considerablement, ja que són jugadors de qualitat contrastada que vénen de defensar els colors d'equips de categories superiors. Així, han signat el central Capa, que arriba procedent del Suburense, el lateral Carlos Molina, que vol recuperar la seva millor versió després de la lesió que l'ha mantingut lluny dels terrenys de joc, i els exjugadors del Calafell Jose Pardo, Pau Botifoll, Masana, Biel, Fonti i Alan Enfedaque.

Finalment, els juvenils també estan cridats a jugar un paper essencial en l'amateur del CF Cubelles. Xavi Vilagut ha cridat a Miquel, Alin, Noah, Antoine, David Kees, Asier, Derek, Isma i Carbu. El tècnic afirma que tots ells tenen opcions de formar part de l'equip la propera temporada.

En definitiva, es posa en marxa l'amateur del CF Cubelles amb la intenció de preparar una campanya que promet ser apassionant i més si tenim en compte que el Club celebra el seu cinquantè aniversari.