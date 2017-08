Gran espectacle al Torneig de bàsquet 3x3

La 24a edició del Torneig de bàsquet 3x3 ha aplegat 101 equips durant aquest cap de setmana. Al llarg dels dos dies s’han jugat gairebé 250 partits repartits en 6 pistes. Els jugadors i les jugadors, de Sitges i també d’altres poblacions de la comarca del Garraf i de Catalunya, han competit en diferents categories des de mini a sènior.

El torneig de bàsquet 3x3 s’ha convertit en una competició molt esperada de la pretemporada perquè reuneix 400 jugadors i jugadores, la majoria dels quals competeixen al llarg de l’any. La competició s’ha convertit en un punt de trobada on es reuneixen prop d’un miler de persones entre participants, familiars i aficionats al bàsquet.

Els equips Black Ladies i Bad Boys han guanyat en categoria mini, mentre que en infantil han estat Gruu i No s’han presentat. Pel que fa a la categoria cadet, Les Chatis i Space Jam han quedat primers, mentre que en categoria junior han guanyat Sin Ceja i No es època de cachoplo. L’Atlètic Barón Sitges ha estat el gran triomfador en categoria de sènior veterans, mentre que en femení han guanyat xoxosteam i en sènior masculí, Old Lacras. La guanyadora de tir de mig camp ha estat Núria Checa.

La competició està organitzada pel Club Bàsquet Sitges i el Club Esportiu Sitgetà de Basquetbol i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sitges i la Federació Catalana de Basquetbol.

Resultats dels equips guanyadors de la 24a edició del Torneig de Bàsquet 3x3 Sitges 2017:



Mini femení: Black Ladies

Mini masculí: Bad Boys

Infantil femení: Gruu

Infantil masculí: No s’han presentat

Cadet femení: Les Chatis

Cadet masculí. Space Jam

Junior femení: Sin Ceja

Junior masculí: No es època de cachoplo

Sènior veterans: Atlètic Barón Sitges

Sènior femení: xoxosteam

Sènior masculí: Old Lacras

Guanyadora tir de mig camp: Núria Checa