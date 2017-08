Superat el primer assaig de la pretemporada

UE Sitges 4 - CE Marganell 0

La UE Sitges supera amb bona nota el primer partit de preparació golejant per 4- 0 al Marganell del grup 7 de la tercera Catalana, realitzant un bon joc tot i ser el primer de la pretemporada a 20 dies aproximadament de l’inici del campionat de lliga.

Un primer test en el que Rafa Porras disposava de 18 jugadors així com bona part de les noves incorporacions que generaven bones sensacions en conjunt-

Des de el primer instant es va veure un Sitges ben col·locat en defensa el Sitges amb un Pablo compenetrat amb els seu companys, un mig del camp en que Yago i Albert aportaven la recuperació així com Xavi Rodríguez i Marc Martínez la distribució i un atac en que Adri Alonso i Alex Pérez han començant a entendre’s força bé així com els que sortien a la segona part feien la seva feina en línies generals, un partit molt seriós d’un Sitges que en tot moment va poder amb un Marganell que va voler però no va trobar el seu espai.

El primer gol arribà en un mal refús en defensa visitant en la que Adrià Alonso li va posar en safata la pilota a Alex Pérez que no perdona quan es portaven 28 minuts de joc, arribant el segon en una molt bona combinació Alex Pérez - Adrià Alonso serveix per aquest últim la fiqui dintre, el 3- 0 obra també d’Adri Alonso que en jugada persona s’inventà un xut sensacional, un golarro al minut 55, Marc Martínez posava la guinda a la seva participació al partit amb el seu gol, eI quart del Sitges al minut 86 ressaltant que el porter del Sitges Aaron aturava un penal al minut 59.

Fitxa tècnica

UE Sitges: Javi Dorado, Candel, Victor Olmedo, Pablo, Bernat, Yago, Albert Durango, Marc Martínez, Xavi Rodríguez, Alex Pérez, Adri Alonso, també jugaven Aaron, Rubèn Cortés, Enric Bono, Idris, Jonatan, Gabri, Ferran i David Carrasco.

La resta de partits de pretemporada es seguirà jugant aquest dimecres 16 d’agost a partir de les 19´30 hores davant el nou i flamant equip vilanoví, després vindrà l’estatge a Prades el cap de setmana del 18 al 20 jugant el partit de Festa Major el 26 d’agost davant el Vilanova al punt de les 19 hores, el darrer partit de l’equip abans del inici del campionat de lliga serà el dia 28 a Olesa.