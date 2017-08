Derrota de pretemporada

CF Suburense 0 – Torredembarra 2

Finalment derrota del Suburense en un partit que de nou es millorava a la segona part generant ocasions fins i tot per capgirar el marcador, tot davant un Torredembarra millor col·locat i amb més claredat d’idees, és cert que encara li queda molt per treballar al tècnic Xavi Hereu tan en defensa com al mig del camp i anar corregint, hi ha temps, aquests partits son per això.

Un gol per part del Torredembarra deixava al Suburense sense trofeu en un fluixa participació de l’equip en un conjunt, el visitant molt efectiu de cara a barraca, així com un Suburense que començava molt fort però es desinflava amb el transcórrer dels minuts, amb la sortida al terreny de joc de Michel a la segona meitat es guanyava més profunditat però faltava l’encert.

A 18 dies més o menys per l’inici del campionat la feina a seguir és conjuntar una plantilla pràcticament nova, per tant molta feina a fer, també és cert que s’han vist moltes cosetes en tres partits jugats, amb una victòria davant el Wilmngton Golage el divendres dia 11 d’agost, un empat davant el Moja i la derrota amb el Torredembarra, encara resten proves per anar corregint defectes en aquest enfrontament últim, no es va jugar bé però tampoc es van merèixer perdre.



Fitxa tècnica

CF Suburense: Marc Muñoz, Alberto, Manu, Jorge Ayala, Gerard, Dani Alborch, Salva Milà, Marc Navarro, Ivo, Marti Ferret i Ricard. També jugaven Alex Rodríguez, Michel, Viñola, Adrià Freixas, Jano i Angoy.

El proper partit aquest diumenge 20 d’agost al Municipal d’Aiguadolç a partir de les 19 hores amb la Joventut Ribetana.