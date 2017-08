“La manera de marxar del Vilafranca no ha estat la que hauria volgut”

Santi Triguero ha iniciat aquest estiu una nova etapa futbolística al Castelldefels després d'haver jugat les darreres quatre temporades al Vilafranca. A punt de començar la lliga, el vilanoví fa un resum del seu pas pel degà penedesenc i també parla tant del Castelldefels com del Vilanova

• Quin balanç fas de les teves quatre temporades al Vilafranca?

• Un balanç molt bo tant a nivell de club com personal. M'ho he passat molt bé a Vilafranca i m'emporto un record molt positiu tant a nivell personal com de club amb els dos play-offs d'ascens que hem disputat. He tingut la sort de viure la millor època esportiva de l'entitat.



• Sí que és cert, però, que la teva última temporada i el teu comiat han estat un mica amargs

• He de ser sincer i és vertitat que la manera de marxar del club no ha estat la que jo hauria volgut, la que jo tenia pensada. De fet, jo em volia retirar al Vilafranca, però les circumstàncies ho han impedit. Això és futbol i ja sabem com funcionen les coses, però no deixa de ser una mica trist tot plegat. Amb tot, em quedo amb totes i cadascuna de les coses bones que he viscut que han estat moltes.



• Et dol el fet que tu t'hagis acomiadat del club, però que el club no s'hagi acomiadat de tu?

• Tampoc és que estigui dolgut. Vaig fer pública una carta de comiat perquè vaig pensar que era una bona manera d'agrair moltes coses i de dir adéu de manera formal a persones que no tenen accés a les xarxes socials on el contacte és més quotidià, però per res més. Sobre la manera de procedir d'altres persones cadascú és responsable dels seus actes.



• Si en el minut 90 del partit del play-off al camp de l'Unión Adarve haguessis aprofitat l'ocasió que vas tenir per aconseguir l'empat i classificar el Vilafranca per la propera ronda, creus que encara series jugador vilafranquí?

• Igual si hagués marcat aquell gol, les persones que prenen decisions al club s'ho haurien repensat, però no deixa de ser llastimós que tot es decideixi en una jugada. També he de dir que, independentment del que hagués passat aquell dia, jo ja tenia presa la decisió de marxar del Vilafranca perquè en l'últim any les coses, a nivell personal, havien canviat molt en el club.



• Canviant d'equip, com veus el Vilanova?

• Es una pena que un club com el Vilanova estigui patint tants problemes. Feia anys que es veia venir que l'entitat no anava pel bon camí, però tampoc em pensava que s'arribés a una situació tan dolenta



• Tornaries al club com a jugador o, en tot cas, fent alguna altra funció tècnica o directiva?

• Com a jugador ja puc assegurar que no. La meva etapa futbolística al Vilanova va acabar de manera definitiva i encara que aquest estiu m'ha trucat el nou president per a sondejar la possibilitat de fitxar, ja li vaig deixar clar que no. De cara al futur i fent altres funcions mai es pot dir que no. Ja ho veurem.



• Un dels problemes històrics del Vilanova és el seu “entorn”?

• Sempre he pensat que el Vilanova és una mica un Barça en petit. Aquest entorn que l'envolta dificulta molt la feina i la veritat és que no ho acabo d'entendre. Estem parlant d'una entitat i d'una ciutat petites. No hem d'oblidar que no deixem de ser una club de Tercera Divisió en el millor dels casos i quan les coses ens han anat més bé. Per tant és incomprensible aquesta pressió afegida



• Quins motius t'han portat al Castelledefels?

• A principis d'estiu vaig tenir damunt de la taula diferents opcions i ofertes i, al final, em vaig decantar pel Castelldefels perquè crec que encara puc aportar treball i experiència a un club de Tercera Divisió. Em vaig reunir amb l'entrenador, el Miki Carrillo i tots dos vàrem parlar clar sobre el que volíem l'un de l'altre. El Castelledefels és un club petit i familiar i, a més, el tinc relativament prop de casa. També conec diferents jugadors de la plantilla i tot plegat va fer un conjunt de motius que em van decantar per acceptar l'oferta.



• Tu sempre dius que el dia que vegis que ja no pots aportar res deixaràs el futbol en actiu...

• I ho mantinc. Em segueixo veient amb molta força per contribuir als objectius del Castelledefels que passen per mantenir la categoria. Crec que puc aportar experiència als molts jugadors joves que hi ha a la plantilla i en això estic. Vull treballar per a que el Castelldefels es mantingui tant si jugo 90 minuts com si en jugo 1.