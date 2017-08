CF Vilanova 4 - Josep Maria Gené (Juvenil Lliga Nacional) 2

Ja vaig manifestar en dies passats, que ni entenc ni sóc gens partidari de programar partits contra equips de categoria inferior, perquè ni permeten arribar a la competició amb el nivell d'exigència ni ritme adequat, ni permet conèixer l'estat actual del col·lectiu. Aquest va ser precisament l'inici dels molts mals de l'equip la temporada passada conjuntament amb la feblesa de la línia defensiva.

Arribava ahir a l'estadi un equip juvenil de Lliga Nacional, amb bones maneres, gust pel joc de toc al peu i als espais en profunditat però amb una quantitat d'errors de tot tipus i de tal dimensió que certament jo no havia vist en anys en un camp de futbol en un sol partit i equip. Una formació que patirà de debò per mantenir categoria i que compta els seus amistosos per derrotes (Damm, Mataró de Segona Catalana i Vilanova).

El Vilanova amb un equip ahir a la major quantitat de minuts també juvenil, va mostrar la seva imatge habitual combativa, de lluita sense descans ni desmai, però lluny encara del nivell exigible i necessari, on els errors tàctics son freqüents encara, si bé els desajustaments aliens i algunes jugades de sort, van possibilitar un triomf absolutament just i merescut malgrat que en els compassos inicials el quadre visitant va poder avançar-se al marcador.

Poca història per a aquest entrenament amb públic i novament a porta oberta, que intenta buscar aquells automatismes i estat de forma necessaris per iniciar el campionat i avui per avui encara llunyans i fins a cert punt lògics per a la confecció d'una plantilla.

Em va agradar de nou, el juvenil Gerard Fernández ahir menys vistós i participatiu del que en el és habitual, encara que va tornar ha marcar (ha golejat en tots els partits), Latre que va demostrar que és un jugador de qualitat i que la seva aportació és clau per aquest equip, Sergio Ximenes amb la seva famosa i segell de la casa, diagonal, que si li surt fa de Messi, i em segueix preocupant el contrapunt diferenciador dels jugadors referència, Valldosera, Álvaro, Iker i Codina, que sense estar malament no brillen encara amb llum pròpia.

Les aportacions de Fran Ferrer i Moha arribat el moment, (encara que cap dels dos encara entrena) han de ser també decisives, i sens dubte ahir la millor notícia, la renovació de Victor Lebrero, titular abans i ara indiscutible, que ha d'equilibrar una línia defensiva que ara mateix és amb diferència la parcel·la que ofereix menys garanties.

Dissabte a les 7 de la tarda a Calafell, el CF Vilanova s'enfrontarà a l'equip local que ha ascendit a Tercera Catalana i que dimarts passat va ser derrotat pel potent aquest any Cubelles per 3-1 al Pons i Ventura.

150 espectadors, tarda i temperatura agradables.