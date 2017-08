Mor el reconegut ciclista vilanoví Vicenç Iturat als 89 anys d'edat

Vicenç Iturat Gil, el reconegut ciclista vilanoví, ha mort avui als 89 anys d'edat. Nascut a Alcalà de Xivert, però vilanoví d'dopció, Iturat va ser un ciclista professional entre 1952 i 1962. Entre els seus èxits esportius més destacats hi ha la Volta a Espanya, on va guanyar quatre etapes, i la Volta a Catalunya, on va ser un dels corredors amb més participacions.

La seva dedicació professional a l'esport també es va traduir en una implicació activa en la societat civil vilanovina, especialment pel que fa a la promoció de la pràctica del ciclisme entre els escolars.

L'any 1953 va ser proclamat el millor esportista de Vilanova, on té una reconeguda botiga-taller de bicicletes que actualment regenten els seus fills.