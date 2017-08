Un pas més

Calafell 2 - CF Vilanova 5

El CF Vilanova va superar un nou test de pretemporada aquesta vegada al Calafell equip recent ascendit a la tercera divisió catalana, en un partit on al quart d'hora i en el marcador ja estava tot decidit. I certament i al marge de la molta feblesa del rival, el més dèbil fins a la data a què s'ha enfrontat el Vilanova, l'equip de la capital del Garraf va jugar el seu millor partit, i ho va fer amb molta distensió, jugades de qualitat i amb considerable mèrit.

Per primera vegada també, els jugadors amb més galons del quadre local malgrat trobar-se tocats alguns d'ells, van brillar amb llum pròpia i van marcar diferències, i el resultat el menys important en pretemporada va ser curt donada les nombroses ocasions creades i no materialitzades inclòs un penal que Ignasi no va aconseguir materialitzar.

El Vilanova en tot moment es va agradar va jugar a plaer i va fer gaudir en nombroses ocasions als 120-130 espectadors que es van reunir a ben condicionat estadi del Calafell, aproximadament una mica més d'un terç de Vilanova i amb una temperatura de 27 graus.

Queda ja únicament un únic partit de pretemporada aquesta vegada en la ratonera d'Aiguadolç dissabte que ve davant el Sitges, en un altre partit que tampoc servirà per valorar l'estat actual de l'equip davant l'imminent ja llavors inici de lliga, les dimensions reduïdes del terreny de joc, i l´ atractiu això sí de retrobar-se amb Adri Alonso a les files de l'equip de la Blanca Subur, un equip que aspira a tenir alguna oportunitat de situar-se entre els cinc primers en la propera lliga intentar millorar la gran temporada passada.

Qüestió també important, endevinar, potser la primera vegada en anys, que equip pot ser el veritablement titular al primer partit de lliga donada la considerable quantitat de jugadors juvenils que es troben amb la pretemporada del primer equip i que inicialment com menys sembla actuessin en l'equip juvenil.

Semblen segurs en el primer equip i en primer partit de lliga, Arnalot, Cages, Lebrero, Cols, Codina, Iker, Latre, Delgado, Barragan, Marcel i Ignasi (tots dos si es recuperen de les seves lesions que evolucionen favorablement) .Moha i Fran Ferrer no arriben si més no per al primer partit.

Crec en una opinió molt compartida, que a l'equip li segueixen faltant 3-4 fitxatges un per línia, però que no resulten gens fàcils donada l'economia del club i la necessitat que es tractés de jugadors diferencials no simplement de farciment.

Abans de l'inici del partit ,es va guardar un minut de silenci per les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

El CF Vilanova, continua la seva campanya de captació de socis, amb una caseta a disposició del públic a la Rambla Principal a preus molt assequibles.