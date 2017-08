Sensacions de millora

CF Suburense 2 – Joventut Ribetana 1



Partit entretingut el que van oferir Suburense i Joventut Ribetana aquest diumenge al municipal d’Aiguadolç i típic de pretemporada, amb victòria final de l’equip que entrena en Xavi Hereu, reaccionant molt bé al gol visitant als 7 primers minuts, amb un joc ordenat dificultaven en tot moment als bon jugadors de l’equip ribetà que no va saber trobar el seu espai. És cert que encara hi han dies per anar millorant però va donar la sensació que hi havia massa distancia en la línia de creació amb la d’atac de la Ribetana, a la vegada que la ubicació per part de Geri al mig del camp del Suburense clau en les bones sensacions que va donant l’equip sitgetà.

Molt aviat al minut 7 es posaven per davant els de Jaume Sarasa en una molt bona jugada d’atac amb errada en la part de darrera del Suburense i remat de Dídac a gol el 0-1, tres minuts més tard Geri un dels destacats del partit empatava posant les coses al seu lloc, encara va poder fer el segon en llançament de Marc González per part de l’equip ribetà al minut 39 però la pilota s’anava al pal, tot en una primera part en la que es va poder veure un Suburense molt ben col·locat i una Joventut Ribetana que va seguir treballant conceptes i moviments.

El segon gol del Suburense arribà als 5 minuts de la represa en una molt bona internada d’Ivo guanyant l’esquena per velocitat, que Josep Maria Marcet en dos remats posava el 2- 1, tot en una segona meitat amb ocasions per part dels dos equips enviant Carlos Contreras per part de l’equip de Jaume Sarasa la pilota al pal al 55, seguint l’emoció fins el final al que ja no es va moure el marcador.

Fitxa tècnica

CF Suburense: Alex Rodríguez, Gerard Valbuena, Dani Alborch, Manu Muñoz, Hèctor Iniesta, Geri Durany, Ricard Vallès, Salva Milà, Marc Navarro, Ivo Luque i Jordi Gallego.

També jugaven Marc Muñoz, Jorge Ayala, Adri Freixas, Marti Ferret, Angoy i Jano Ramos.

Joventut Ribetana: Ivan, Eloi, Joey, Sarabia, Vargas, Edgard, Marc González, Alex Laguna, Carlos Contreras, Àlex Morillas i Dídac.

També jugaven Roberto, Cristian Laguna, Gerard i Arnau.

El proper partit

El Suburense juga aquest dimarts al camp del Olivella a les 20,45. Dissabte també ho farà al camp del Terlenka, l’hora d’inici les 17 hores.