Canyelles acull el 8è Open Infantil de BTT Vegueria Penedès

Les bicicletes de muntanya recorreran aquest dissabte, 2 de setembre, a la tarda el terme municipal de Canyelles. El municipi acull la quarta prova del vuitè Open Infantil i Oficial de Bicicleta de Muntanya BTT Vegueria Penedès 2017.

La prova comença a dos quarts de cinc de la tarda des de l'aparcament de l'escola Sant Nicolau del municipi. Els corredors recorreran un circuit de tres quilòmetres de natura per l’entorn de Canyelles. La prova està oberta per a les categories aleví, prebenjamí, principiant, benjamí i infantil. Al final de la cursa hi haurà premis per als tres primers classificats de cada categoria.

.

L'Open Infantil Vegueria Penedès consta de cinc proves. La primera es va fer l'1 de juliol a Castellví de la Marca. La segona es va fer a Sant Jaume dels Domenys el 29 de juliol. El 19 d'agost va ser el torn de Mediona i aquest dissabte 2 de setembre, la cursa es trasllada a Canyelles. La darrera cursa de la competició està prevista per al 22 d'octubre a Sant Pere de Riudebitlles. Al final del campionat es farà un dinar on hi haurà repartiment de premis entre els guanyadors assistents.

La Cursa l'organitza el Bici Club Alt Penedès amb la col·laboració de l'Ajuntament de Canyelles, la Federació Catalana de Ciclisme, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, entre d'altres.

Les inscripcions anticipades es poden fer a www.dsport.cat.