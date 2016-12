L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fa pagaments irregulars a un periodista local

L'alcaldessa signa un decret de govern que certifica la despesa de vora 7.000 euros per l'assessorament en la Nit de la Gastronomia, emesa a nom de la companya d'un periodista vilanoví.



El govern de Vilanova i la Geltrú va encarregar la tasca d’assessorament gastronòmic, la redacció del diagnòstic del Pla de Mandat 2016 i la posada en marxa de la II Nit de la Gastronomia a un conegut expert gastronòmic i actual director del Diari de Vilanova. No obstant això, a causa de la impossibilitat d'aquest periodista per a poder facturar, la despesa de 6.849,06€ s'ha atorgat a la seva companya, establint així una pràctica del tot irregular.



Preguntada per aquesta qüestió en l'última Junta de Portaveus de 14 de desembre, l'alcaldessa va reconèixer -com consta en l'acta de la sessió- que "aquesta manera de procedir és la que s'ha utilitzat des que es fa aquest esdeveniment". El grup municipal de la CUP ha comprovat al web de transparència una despesa idèntica per impulsar la primera edició de la Nit de la Gastronomia, l’any 2015, a nom de la mateixa persona.



Arran d'aquestes informacions, la CUP de Vilanova ha demanat a través d’instància el lliurament d’un document on s’explicitin les tasques concretes que comporta l’assessorament gastronòmic, el lliurament del diagnòstic del Pla de Mandat relacionat amb aquest tasca, el lliurament de tots els treballs desenvolupats vinculats a la posada en marxa de la II Nit de la Gastronomia, així com la còpia de totes les factures relacionades amb les dues edicions impulsades fins ara i emeses per la companya d'aquest periodista.



De la mateixa manera, i per certificar de manera oficial una opinió que ja ha estat expressada informalment, la CUP ha demanat al secretari municipal la redacció d’un informe que certifiqui la il·legalitat d’aquest decret. Fonts de l'Ajuntament ja han reconegut que el pagament s'aturarà.

Des de la CUP de Vilanova i la Geltrú critiquem de manera oberta les formes i el fons d’aquest document. D’entrada, ens causa una gran perplexitat l’explicitació d’una il·legalitat en un document oficial i durant el transcurs d’una Junta de Portaveus, i ens preocupa que no hagi funcionat cap dels filtres per detectar una anomalia d’aquestes característiques. Més enllà de la forma, considerem desproporcionades les despeses esmentades al decret i per aquesta raó, com referíem anteriorment, hem demanat que se’ns informi sobre tots els detalls. Igualment, ens sembla qüestionable que l’Ajuntament vilanoví s’hagi decidit a trencar l’equilibri i la distància que hauria de ser obligada entre la institució municipal i el director d’un mitjà de comunicació privat i independent.