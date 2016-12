Iniciativa solidària de castració i donació de menjar pro-Nadal gats del carrer

Aproximant-se les festes nadalenques des de l'associació UASAVP volem realitzar aquesta iniciativa ja que vam veure un problema que tant sols no és del nostre poble sinó de la majoria de pobles de Catalunya, per tal motiu convidem a les veterinàries de la nostra comarca per les castracions i a les botigues on es venen productes per als animals en forma de donacions voluntàries de menjar, casetes i abrics, més en aquests dies que tots estem patint aquest temporal de fred i pluja, però molt més ho pateixen ells ja que viuen el carrer per tal motiu també volem fer d'això un compromís de totes les persones ja que és obligació nostra com humans d'almenys donar-lis protecció i aliment.

Des de la nostra associació pensem que tenim un deute a amb els animals més necessitats per això convidem a tots que fem una reflexió en aquestes festes, ja sabem que és molt difícil canviar aquest món on vivim però almenys intentem entre tots fer que uns quants animals que no han estat beneficiats en aquest món, tinguin una digna i millor vida.

També volem deixar molt clar, que hem enviat aquesta invitació solidària a tots els veterinaris i botigues de Vilafranca i la comarca per això volem fer arribar aquesta llista dels que han acceptat aquest compromís envers els animals que viuen al carrer.

Des de l'associació els donem les gràcies a tots per la seva participació.

-AGRINOVAVET ( carrer Oriol,22 Sant Julia)

-CLÍNICA VETERINÀRIA DEL PENEDÈS (Av. Barcelona,12 centro de Vila)

-VILADEVET CLÍNICA VETERINÀRIA (Carrer Eugeni d'Ors,12 Sant Julia)

-CENTRE VETERINARI POBLE NOU (Carrer d'Ignasi Iglesias,26 poble nou)

-VETERINARIOS SOLIDARIOS (Carrer del Dr. Pasteur,19 Moli del Rovira)

-CENTRE VETERINARI DEL FOIX (Carrera Pontons,1 Torrelles de Foix)

-CLÍNICA VETERINÀRIA IBARRECHEVEA(rambla de la Generalitat,4 Sant Sadurní d'Anoia )

-ESPAI DOG (Carrer Amalia Soler,31 Vilafranca)

-AGRINOVAVILA(Carrer Font de Sant Llorenç,34 y Carrer Oriol,22 Vilafranca )

-Terranovacnc 56 (Rambla la Girada 89-91 )

Associació d'Animals Unió i Associació al Servei dels Animals de Vilafranca del Penedès