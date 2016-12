S’ha parlat molt sobre els resultats del 27S, que si un 48% dels vots favorable a la independència, que si aquí s’hi ha de sumar els vots de CSQP, els d’Unió, …..el que estava clar com bé va dir Antonio Baños, es que per prendre una decisió com aquesta, calia una majoria qualificada que ell xifrava en el 55% (discutible, però acceptable el concepte), i la via unilateral no la te. Passat un any i quatre mesos la realitat s’ha anat imposant, i d’una manera o altre, s’ha anat comentant que calia ampliar la base del Procés i s’havien d’exercir accions per fer-la créixer (a part de les que automàticament provoquen des de Madrid). I amb les voltes que ha estat donant el procés, que si DUI, que si RUI, que si Eleccions constituents,…. que si referèndum, no tot son accions unilaterals, i es aquí, on es poden sumar altres forces i moviments. Actualment el Procés s’ha fixat la celebració d’un referèndum (acció no contemplada en el programa electoral del JXS ni la CUP) pactat o unilateral i per abordar aquest fet, s’ha convocat per avui, el Pacte Nacional sobre el dret a Decidir. En els seus orígens i van participar Partits polítics, com ICV, Reagrupament, CiU, ERC, Nova Ezquerra Catalana,… i Entitats socials, sindicals o empresarials com Cecot, Pimec, UGT, CCOO, Unió de Pagesos, Centre català de Negocis, Omnium, ANC,….en fi la representació més àmplia del nacionalisme català tant des del mon polític, com de la Societat Civil.

Amb la convocatòria actual, la meva sorpresa es que tot i oferir-se, no ha estat convocada Unió Democràtica de Catalunya , amb l’excusa de no tenir representació parlamentària, com si la tinguessin l’ANC o Omnium (Es vergonyós quan actuen com si fossin un Consell Suprem dictant el que han de fer els Partits i parlant en nom de tot el poble català i dient-se transversals) o les altres formacions no polítiques descrites. Tampoc ha estat convocada pel seu President si no que ho ha fet directament el President Puigdemont. UDC, sempre ha estat al costat del dret a decidir, participant-hi directament i amb ferm comprimís tant a la consulta del 9N com en el mateix Pacte citat; i la formació pot estar en moments molt baixos i veurem de quina forma te continuïtat el seu projecte polític, que espai te, però actualment, el cert es que te 3.500 militants al corrent de les seves obligacions i més de 200 regidors i 30 i pocs alcaldes (al Penedès un, per cert) i que a les passades eleccions citades del 27S, va obtindré 103.000 vots, o sigui, suports. No comptar amb aquest col·lectiu, descobreix la pràctica del moviment independentista (que no catalanista) actual: O estàs amb el seu discurs, o ets l’enemic, recordant pràctiques dels pitjors temps dels s.XX. UDC es un partit catalanista, nacionalista, però moderat, no extrem (està vist que no porta enlloc), on creiem que el millor per Catalunya es re-instaurar el diàleg, arribar a un pacte i aquest referendar-lo legalment pel poble català. Un posicionament diferent al Procés?, si. Però busca el millor per Catalunya, sense allunyar-se de la realitat ni jugar amb les emocions; i el Pacte Nacional pel Dret a Decidir buscava reunir totes les sensibilitats pel be de Catalunya. La Conferència del 25/11/2014 d’Artur Mas va començar molt be, demanant una llista única que representés el catalanisme; quan es va voler anar a màxims, es quan es va començar a torçar tot.

Amb aquestes actituds, no s’eixamplarà la base del Procés, doncs actualment queda demostrat que no es busca celebrar un referèndum de manera objectiva i neutral (ja no entro a parlar de legalitat) si no que es busca directament des de les institucions de tots, el vot afirmatiu per una de les parts. Es el que te cohabitar tant de temps en una habitació tancada amb la CUP; les males pràctiques s’encomanen.

Executiu Comarcal Unió Democràtica de Catalunya de l’Alt Penedès