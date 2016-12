Comunicat del govern municipal sobre defectes de forma detectats en un decret de pagament de serveis

El govern de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú lamenta la confusió que s'ha generat en relació amb la detecció d'uns defectes de forma continguts en un decret de pagament de serveis a un periodista de la ciutat, per la seva tasca d'assessorament. L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú ha ordenat la suspensió d'aquest pagament i ha encarregat un informe als tècnics municipals corresponents per tal d'aclarir aquests fets.

El decret en qüestió ordenava pagar uns 6.800 euros com a contraprestació als al·ludits serveis, però no els ordenava pagar al periodista vilanoví que realitzà materialment les tasques encarregades, sinó a la seva parella, que és qui presentà la factura al seu nom, la qual, tot i haver participat, també, en la realització dels serveis encarregats, no fou qui realitzà el gruix més important d'aquests.

L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, ha lamentat la situació creada i ha ordenat que la factura fos presentada de nou per qui realitzà materialment els treballs, i que simultàniament fos anul·lada la factura presentada en primer lloc.

D'altra banda, el govern municipal vol transmetre la confiança que manté en la professionalitat de tots els treballadors i les treballadores de l'Ajuntament.