Aquesta és al primera novel·la de Bassas, ha escrit diversos contes per infants i el seu debut amb Dóna’t ha aixecat força expectativa. Història de desig i farcida del retrats de la quotidianitat d’una companyia d’actors que van de gira. La protagonista de la història veu que la seva vida queda sacsejada per la presència d’un home desconegut que es va trobant a cada una de les actuacions que va fent per diverses ciutats i li genera tot un seguit de sentiments i sensacions a voltes plaents a voltes contradictòries.

Àngels Bassas va néixer a Figueres. Treball com actriu. Es va llicenciar en Art Dramàtic a d’Institut del Teatre a Barcelona. Té una extensa trajectòria com a actriu en el món teatral, on ha treballat amb directors de renom. Així mateix ha treballat en cinema i en sèries de televisió. Ha obtingut el Premi de la Crítica en dues ocasions pel seu treball a Amfitrió de Molière i a La Senyoreta Júlia de Strindberg, i ha guanyat el premi Max a la millor actriu de repartiment per la seva interpretació a El Rei Lear. En televisió l'hem pogut veure en sèries com Temps de silenci, Nissaga, L`herència, Sitges, El Cor de la Ciutat, El Comissari, L'Internat o Lex. Aquestes participacions en sèries han popularitzat la seva figura. En la literatura ha escrit la sèrie de contes infantils Patatu. La novella Dóna’t va quedar finalista del Premi Josep Pla.

A 'Dóna't', la protagonista és la Maria una actriu que ja té un llarg recorregut en el món del teatre, una dona que assumeix molts canvis personals i els assumeix positivament acceptant amb valentia també els canvis que va tenint a al seva vida en molts sentits. La novel·la és la història d’un desig, gairebé com una intriga en la relació entre dues persones, entre l’actriu i un home que va seguint-la arreu on caci la representació teatral i van augmentant el grau de la seva relació des d’una furtiva mirada fins a una relació passional i intensa.

La relació és la conseqüència de la voluntat de la Maria de viure intensament la seva vida, la real i com actriu en la que assumeix papers diversos que l’ajuden a confrontar aquesta realitat. Vol viure sense reserves i créixer personalment i professionalment.

La Maria és una actriu que té tècnica i taules fruit d’un treball intens però el que realment destaca de Maria com actriu és la intensitat en el treball, creure’s el treball que la fa introduir-se en les protagonistes, veure l’espai escènic abans de començar a treballar visualitzar l’acció abans de que aquesta succeeixi per no perdre punt en cap moment. El fet de conèixer a fons la seva professió fa que conegui també les frustracions d’alguns actors que acaben treballant per pura necessitat de supervivència però sense posar-hi l’ànima, aspecte essencial per fer un bon treball teatral.

També en la novel·la s’escenifiquen les enveges personals i professionals, les relacions amoroses o turbulentes que mantenen els actors i actrius i sobretot quan han de conviure en una gira per diverses capitals on la convivència es fa més difícil i on cal gestionar les emocions i frustracions de cada personatge .

És evident que la magnífica descripció dels ambients teatrals i de les relacions en una companyia itinerant és fruit del coneixement profund que l’autora té de la seva professió.

Sense voler dir que sigui autobiogràfica segur que moltes de les situacions descrites i de les imatges suggerides són fruit de les vivències de l’autora Àngels Bassas.

La protagonista de la novel·la està en la trentena quan comença una estranya relació amb un desconegut personatge que comença a veure’l a través de la finestra de la seva habitació de l’hotel. A partir d’aquell moment la Maria es va trobant al desconegut en moltes de les ciutats de la gira on actua la companyia de teatre on treballa Aquest encontres que semblen casuals creen en la Maria una curiositat que va derivant cap a la necessitat de retrobar-lo a cada representació. El misteriós desconegut també comença un apropament a la noia, a través de flors, de trobades inesperades fins que aquesta mena de situació genera moltes expectatives tant professionals com personals. Viuen una apassionada relació amb el desconegut fins que aquest desapareix de la seva vida de manera tant estranya com quan havia arribat a la vida de la Maria.

Al cap de deu anys el personatge retorna i el record del que va viure fa trontollar la vida de la Maria que entre el record del que va viure i el que veu i sent íntimament de nou al retrobar al personatge.

La novel·la però té girs inesperats i un final excel·lent. La novel·la, més enllà de la història d’amor amb molta passió entre la Maria i el desconegut, és una autèntica dissecció de la vida d‘una actriu que ha d’assumir diversos papers a la vida. Les relacions entre els components de la companyia que van des de la gelosia personal i professional fins a la solidaritat, les comprensions i incomprensions i també les històries d’amor efímeres o duradores i veiem reflectits els diversos tarannàs i comportaments humans.

Reflexió sobre la professió feta des d’un coneixement profund del món del teatre i també reflexió sobre l’atracció que a vegades es pot sentir per amors que des de la seva previsible caducitat poden deixar petjada importants en les persones. I naturalment queda per saber si les segones parts tenen el mateix interès.

Dóna’t

Àngels Bassas

Col·lecció El Balancí 758

Edicions 62

Barcelona maig 2016